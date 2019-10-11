с чего всё началось

Минфин подготовил поправки к закону о федеральном бюджете на 2019–2021 годы. Документ предполагает, что профицит бюджета по итогам 2019-го будет снижен с 1,7% до 1,4% ВВП. Подготовленный ведомством законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.

Минфин предложил снизить профицит бюджета на 2019 год до 1,4% ВВП

Экономика В РСА сообщили, как нововведения в ОСАГО отразятся на водителях Евгений Уфимцев сообщил, что сейчас в законопроекте, который предполагает изменения расчета тарифа по ОСАГО, отмечаются три основных пункта нововведений: Во-первых, компенсационное возмещение при наступлении страхового случая, в частности причинение вреда жизни или здоровью, увеличатся с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Происшествия МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.

Футбол Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.

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Общество Telegram может отложить запуск TON Команда блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова рассматривает возможность переноса запуска проекта в связи с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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Происшествия Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

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Армия и оружие США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции США ввели санкции против трех граждан Турции, включая министра обороны страны Хулуси Акара, сообщается на сайте американского Минфина.

Армия и оружие Британский спецназ покинет Сирию вслед за американскими войсками Британский спезназ готовится покинуть Сирию вслед за американскими войсками. Об этом сообщает газета The Times.

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Политика Новую дату отвода войск на Донбассе обсудит контактная группа Представители контактной группы по урегулированию ситуации к Донбассе обсудят новую дату отвода войск в Золотом и Петровском.

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Политика ФК «Барселона» поддержал осужденных политиков Каталонии Футбольный клуб «Барселона» выступил в поддержку каталонских политиков, которых приговорили к тюремным срокам за причастность к организации референдума о независимости региона 2017 года.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

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Экономика Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.

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Экономика Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения Акции "Яндекса" дорожают на Московской бирже на 4,93%, до 1 991,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск.