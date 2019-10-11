Экономика
КоммерсантъМинфин предложил снизить профицит бюджета на 2019 год до 1,4% ВВП
Минфин подготовил поправки к закону о федеральном бюджете на 2019–2021 годы. Документ предполагает, что профицит бюджета по итогам 2019-го будет снижен с 1,7% до 1,4% ВВП. Подготовленный ведомством законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.
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В соответствии с документом прогнозируемые доходы бюджета в 2019 году снизятся с 20,18 трлн рублей до 19,97 трлн, расходы увеличатся с 18,29 трлн рублей до 18,49 трлн.RT на русском09:56
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