Общество
Деловое.ТВМинфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов РФ предложило снизить затраты на вооружение на фоне пандемии коронавируса и кризиса, который она вызвала. В методике бюджетных ассигнаций, с которой ознакомился РБК, указано, что траты снизят на 5% в 2021-2023 годах.
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с чего всё началось
Этот подход к трехлетнему расчету ассигнований из бюджета, включая сокращение ГПВ на 5%, был рассмотрен на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина 7 июля, следует из письма министра финансов Антона Силуанова ведомствам — распорядителям бюджетных средств.РБКвчера в 13:34
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Министерство финансов предложило урезать расходы на государственную программу вооружений
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В Минфине предложили снизить на 5% расходы на госпрограмму вооружений
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