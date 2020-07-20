Общество
Деловое.ТВМинфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов РФ предложило снизить затраты на вооружение на фоне пандемии коронавируса и кризиса, который она вызвала. В методике бюджетных ассигнаций, с которой ознакомился РБК, указано, что траты снизят на 5% в 2021-2023 годах.
Читать в источнике
Оценить281
с чего всё началось
Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.РБКвчера в 13:34
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минфине предложили снизить на 5% расходы на госпрограмму вооружений
Московский Комсомолецвчера в 16:31
Министерство финансов предложило урезать расходы на государственную программу вооружений
Эхо Москвывчера в 18:07
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова в оружейном арсенале
РИА Новости 05:34
Общество
Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования
На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.
REGNUM 05:02
Общество
Армянский певец Бока умер в 71 год в Лос-Анджелесе
Умер армянский исполнитель Шансона Борис Давидян известный под псевдонимом Бока. Артист скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 71 года.
Piter.tv 05:18
Кино
Умер режиссер «Незнайки» и «Изумрудного города» Александр Боголюбов
RuNews24.ru вчера в 08:41
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы
Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета 04:56
Футбол
Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»
Vprognoze.ru 02:15
Футбол
«Реал» заявил о желании предложить Зидану бессрочный контракт
Журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones огласил информацию о том, что глава королевского клуба готов предложить французскому специалисту бессрочный контракт, так как видит в нем своего Алекса Фергюсона.
ProstoProSport 05:01
Политика
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
Политика
ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании
Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах.
Интерфакс 06:16
Политика
Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов
РИА Новости 06:11
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Музыка
Клип Little Big установил рекорд конкурса «Евровидение» по просмотрам
Российская рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big побила все рекорды «Евровидения» по просмотрам конкурсных клипов.
Live24 04:59
Экономика
Население Британии переживает сильнейшее с 1970-х падение доходов
Население Великобритании на фоне пандемии COVID-19 переживает наибольшие экономические трудности со времен 1970-х годов.
Российская газета 03:50
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 июля.
Lenta.ru 06:51
Общество
Власти Абхазии хотят открыть страну для российских туристов
Власти Абхазии должны открыть границу для россиян, заявил министр туризма республики Теймураз Хишба.
Вечерняя Казань 05:58
Энергетика
«Газпром нефть» и Shell совместно займутся разработкой месторождений
Москва, 21 июля 2020, 11:09 — REGNUM Соглашение о создании совместного предприятия по разработке месторождения на полуострове Гыдан подписали представители компании «Газпром нефть» и концерна Shell, сообщили в пресс-службе российской компании.
REGNUM 04:09
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут ребенка
Подчеркнем, что у Рудковской уже есть двое взрослых детей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным (один из мальчиков - приемный, его родила вторая жена бизнесмена).
Shraibikus News 03:34
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Футбол
В УЕФА пандемию коронавируса сравнили со Второй мировой войной
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.
Lenta.ru 06:31
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Общество
Названа причина скандального увольнения Добронравова из Театра сатиры
Российская газета 06:42
Религия
21 июля отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
ГТРК Тамбов 02:04
Политика
Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru 06:23
Авто
General Motors выпустит 20 новых электромобилей
В своем докладе об устойчивом развитии за 2019 год General Motors поделился информацией о 12 новых электромобилях, включая автомобили, которые уже были анонсированы (GMC Hummer и Cadillac Lyriq) и некоторые, которые не имеют имен или деталей, но над их выводом на рынок GM уже работает.
32CARS.ru 18 июля в 07:02
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Футбол
Градский обвинил питерский «Зенит» в нечестной игре
Известный музыкант и фанат "Спартака" Александр Градский считает, что "Зенит" победил красно-белых в полуфинале Кубка РФ нечестным путем, утверждает Sроrтвох.
ProstoProSport 06:38
Политика
В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России.
Вести.Ru 05:11