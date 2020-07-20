Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВМинфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов РФ предложило снизить затраты на вооружение на фоне пандемии коронавируса и кризиса, который она вызвала. В методике бюджетных ассигнаций, с которой ознакомился РБК, указано, что траты снизят на 5% в 2021-2023 годах.
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Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений

Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБКвчера в 13:34

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Россия приготовилась экономить

Lenta.ru03:05

Минфин России предложил урезать затраты на вооружение

Газета.Ru02:53

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений

РБКвчера в 13:34

В Минфине предложили снизить на 5% расходы на госпрограмму вооружений

Московский Комсомолецвчера в 16:31

РБК: Минфин предлагает снизить траты на госпрограмму вооружений на 5%

ТАССвчера в 16:18

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Коммерсантъвчера в 15:03

Министерство финансов предложило урезать расходы на государственную программу вооружений

Эхо Москвывчера в 18:07
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Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова в оружейном арсенале

РИА Новости 05:34
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Общество

Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования

На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.
REGNUM 05:02
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Общество

Армянский певец Бока умер в 71 год в Лос-Анджелесе

Умер армянский исполнитель Шансона Борис Давидян известный под псевдонимом Бока. Артист скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 71 года.
Piter.tv 05:18
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Кино

Умер режиссер «Незнайки» и «Изумрудного города» Александр Боголюбов

RuNews24.ru вчера в 08:41
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Общество

В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета 04:56
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Футбол

Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»

Vprognoze.ru 02:15
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Футбол

«Реал» заявил о желании предложить Зидану бессрочный контракт

Журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones огласил информацию о том, что глава королевского клуба готов предложить французскому специалисту бессрочный контракт, так как видит в нем своего Алекса Фергюсона.
ProstoProSport 05:01
Политика

МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
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Политика

ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании

Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах.
Интерфакс 06:16
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Политика

Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов

РИА Новости 06:11
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Музыка

Клип Little Big установил рекорд конкурса «Евровидение» по просмотрам

Российская рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big побила все рекорды «Евровидения» по просмотрам конкурсных клипов.
Live24 04:59
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Экономика

Население Британии переживает сильнейшее с 1970-х падение доходов

Население Великобритании на фоне пандемии COVID-19 переживает наибольшие экономические трудности со времен 1970-х годов.
Российская газета 03:50
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Общество

Композитор Юрий Антонов попал в больницу

Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 июля.
Lenta.ru 06:51
Общество

Власти Абхазии хотят открыть страну для российских туристов

Власти Абхазии должны открыть границу для россиян, заявил министр туризма республики Теймураз Хишба.
Вечерняя Казань 05:58
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Энергетика

«Газпром нефть» и Shell совместно займутся разработкой месторождений

Москва, 21 июля 2020, 11:09 — REGNUM Соглашение о создании совместного предприятия по разработке месторождения на полуострове Гыдан подписали представители компании «Газпром нефть» и концерна Shell, сообщили в пресс-службе российской компании.
REGNUM 04:09
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут ребенка

Подчеркнем, что у Рудковской уже есть двое взрослых детей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным (один из мальчиков - приемный, его родила вторая жена бизнесмена).
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Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
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Общество

Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе

В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
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Футбол

В УЕФА пандемию коронавируса сравнили со Второй мировой войной

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.
Lenta.ru 06:31
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
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Общество

Названа причина скандального увольнения Добронравова из Театра сатиры

Российская газета 06:42
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Религия

21 июля отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

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Политика

Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru 06:23
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Авто

General Motors выпустит 20 новых электромобилей

В своем докладе об устойчивом развитии за 2019 год General Motors поделился информацией о 12 новых электромобилях, включая автомобили, которые уже были анонсированы (GMC Hummer и Cadillac Lyriq) и некоторые, которые не имеют имен или деталей, но над их выводом на рынок GM уже работает.
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
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Футбол

Градский обвинил питерский «Зенит» в нечестной игре

Известный музыкант и фанат "Спартака" Александр Градский считает, что "Зенит" победил красно-белых в полуфинале Кубка РФ нечестным путем, утверждает Sроrтвох.
ProstoProSport 06:38
Политика

В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России.
Вести.Ru 05:11
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