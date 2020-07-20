Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.

с чего всё началось

Министерство финансов РФ предложило снизить затраты на вооружение на фоне пандемии коронавируса и кризиса, который она вызвала. В методике бюджетных ассигнаций, с которой ознакомился РБК, указано, что траты снизят на 5% в 2021-2023 годах.

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

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