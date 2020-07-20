Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВМинфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов РФ предложило снизить затраты на вооружение на фоне пандемии коронавируса и кризиса, который она вызвала. В методике бюджетных ассигнаций, с которой ознакомился РБК, указано, что траты снизят на 5% в 2021-2023 годах.
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Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений

Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
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Lenta.ruвчера в 14:46

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ТАССвчера в 16:18

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Коммерсантъвчера в 15:03

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Эхо Москвывчера в 18:07

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений

РБКвчера в 13:34
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Новое заседание о разводе Пелагеи и Ивана Телегина пройдет в августе

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В Минздраве Башкирии объяснили рост числа пациентов с пневмонией

В Башкирии зафиксировали рост заболевших внебольничной пневмонией. Сегодня ситуацию прокомментировал Минздрав РБ.
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Бубонная чума не может передаваться от человека к человеку.
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"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
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Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк".
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Культура

На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках

В связи со съемками фильма журналистка Юлия Витязева напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, снимался в скетче про казаков-геев.
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Политика

В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

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Абхазия назвала условие приема российских туристов

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
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Из-за пандемии коронавирусной инфекции туристы в Турции остались без экономного пляжного отдыха.
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Кремль объяснил исчезновение цели войти в топ-5 крупнейших экономик

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Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
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Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
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