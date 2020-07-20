Общество
Live24Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Отмечается, что сокращение финансирования госпрограммы вооружений было рассмотрено премьер-министром России на совещании 7 июля. По словам вице-премьера Юрия Борисова, на данный момент ежегодный оборот государственного оборонного заказа составляет почти 1,5 триллиона рублей.
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с чего всё началось
Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.РБКвчера в 13:34
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В Минфине предложили снизить на 5% расходы на госпрограмму вооружений
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Министерство финансов предложило урезать расходы на государственную программу вооружений
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