Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.

с чего всё началось

Отмечается, что сокращение финансирования госпрограммы вооружений было рассмотрено премьер-министром России на совещании 7 июля. По словам вице-премьера Юрия Борисова, на данный момент ежегодный оборот государственного оборонного заказа составляет почти 1,5 триллиона рублей.

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

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