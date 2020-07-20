Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений

Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБК13:34

Подробнее о событии

Министерство финансов предложило урезать расходы на государственную программу вооружений

Эхо Москвы18:07

В Минфине предложили снизить на 5% расходы на госпрограмму вооружений

Московский Комсомолец16:31

В Минфине предложили сократить расходы на госпрограмму вооружений на 5% в 2021—2023 годах

Росбалт14:30

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Коммерсантъ15:03

Минфин предложил снизить затраты на вооружение

Lenta.ru14:46

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружения

Газета.Ru15:37

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений

РБК13:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
3,6K
Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

АБН 17:40
1
Происшествия

Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
8
Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
61
Политика

В США представили резолюцию против воссоздания G8 с Россией

Американские сенаторы представили резолюцию против воссоздания G8 с участием России.
Lenta.ru 18:45
Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК 08:34
516
Экономика

Путин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей.
Известия 10:12
34
Футбол

«Спартак» хочет уволить главного тренера

Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.
Общественная служба новостей 17:31
Политика

Спикер парламента Чечни Даудов опроверг обвинения США в адрес Кадырова

Политическая Экспертиза 18:46
4
Наука

Создан первый практически не разрезаемый искусственный материал

ГЛАС.RU 06:49
1
Армия и оружие

Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия вчера в 11:39
49
Политика

Россия и Узбекистан могут совместно создать лоукостер

Представители России и Узбекистана обсудили возможность увеличения рейсов между странами и создания лоукостера для перевозки пассажиров и грузов, сообщается на сайте Минтранса РФ.
Коммерсантъ 13:32
1
Происшествия

В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД

RT на русском 17:15
62
Космос

На аукционе в США продали космические экспонаты на миллион долларов

Российская газета вчера в 05:49
Экономика

В Qiwi сообщили о возвращении денежных переводов к докризисным уровням

«В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям», — сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.
РБК 18:55
Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А

"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:48
Наука

Собаки могут использовать магнитное поле Земли для навигации

ГЛАС.RU 10:58
24
Общество

Фигурантка дела «Нового величия» Павликова подала иск к государству

Московский Комсомолец 15:53
1
Шоу-бизнес

Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой

Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
Слово и Дело 03:01
27
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
2,6K
Футбол

«Локомотив» заинтересован в трансфере защитника «Монако» Жемерсона

Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника "Монако" Жемерсона, сообщает Fanatik.
Газета.Ru 17:52
Экономика

Названы последствия деноминации рубля для России

Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия.
ToDay News Ufa 07:54
24
Наука

Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет

Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
Naked Science 05:51
578
Футбол

«Сельта» не станет выкупать права на форварда «Локомотива» Смолова

Виго, Испания, 20 июля 2020, 21:47 — REGNUM Нападающий «Сельты» российский нападающий Федор Смолов не останется в чемпионате Испании по окончанию арендного соглашения с командой из «Виго», информирует портал EFE.
REGNUM 14:47
2
Общество

«Сахалинморнефтегаз» останавливает работу на севере Сахалина

Компания "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") останавливает работу своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина.
Сахалин.Инфо вчера в 18:19
2
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ

В документе указано, что использовать восстановленные автозапчасти или с другого автомобиля новыми правилами запрещено.
Tvoe-avto.com 05:53
652
Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Газета.Ru 11:08
1
Общество

В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
1
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
261
Киберспорт

VP.Prodigy заменит Virtus.pro на OGA Dota PIT

Молодежный состав Virtus.pro по Dota 2 заменит основной во втором сезоне лиги OGA Dota PIT.
Cyber.sports.ru 12:06
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное