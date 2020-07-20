Общество
КоммерсантъМинфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.РБКвчера в 13:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Министерство финансов предложило урезать расходы на государственную программу вооружений
Эхо Москвывчера в 18:07
В Минфине предложили снизить на 5% расходы на госпрограмму вооружений
Московский Комсомолецвчера в 16:31
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия
191 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 191 человека подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 124 пациента, три носителя вируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com вчера в 02:39
Экономика
Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
РИА Новости вчера в 20:09
Армия и оружие
Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»
Минобороны заказало компании «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») универсальный двигатель, который можно было бы установить на истребители «Су» поколений 4+ и 4++.
РБК вчера в 17:00
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
RT на русском вчера в 10:51
Политика
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
РБК вчера в 22:39
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК вчера в 01:31
Космос
Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье
ToDay News Ufa вчера в 11:12
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля
Банк России установил на 21 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9628 рубля, что на 24,89 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС вчера в 06:15
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
Газета.Ru вчера в 22:23
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Политика
Конгрессмены США одобрили инициативу о запрете TikTok для госорганов
Палата представителей Конгресса США 21 июля одобрила внесение поправки о запрете приложения TikTok для госорганов страны в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября).
ТАСС вчера в 21:41
Происшествия
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
РИА Новости вчера в 13:15
Общество
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК 19 июля в 03:10
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета вчера в 05:53
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru вчера в 12:00
Общество
В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
РБК вчера в 23:32
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Космос
Ученые раскрыли неисчерпаемый источник воды и нефти
Специалисты выяснили, что межзвездное органическое вещество – это источник нефтяных компонентов и воды в космосе.
ToDay News Ufa вчера в 11:02
Авто
Компания Toyota презентовала обновленный логотип
За последние два года некоторые автомобильные компании уже обновили свои логотипы, и сейчас дошла очередь до марки Toyota.
Газета DAILY вчера в 14:20
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM вчера в 09:38
Политика
На саммите ЕС достигли соглашения по антикризисному плану и бюджету
Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил во вторник, на пятый день саммита ЕС, о достижении в Брюсселе соглашения 27 стран ЕС по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.
Интерфакс вчера в 23:48
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Экономика
Эксперт предупредил о деноминации с девальвацией в августе
Как сообщает ToDay News Ufa, Россия столкнется с девальвацией и деноминацией рубля из-за нескольких причин.
ToDay News Ufa вчера в 07:17
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
ТАСС вчера в 16:43
Наука
Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной
Медицинский журнал The Lancet опубликовал отчет о ходе испытаний антиковидной вакцины, которую придумали ученые Оксфорда.
Городовой вчера в 12:38
Футбол
Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
Интерфакс-Спорт вчера в 08:15
Происшествия
В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД
RT на русском вчера в 17:15
Общество
Суд оштрафовал отца Сергия за возбуждение ненависти
Общественная служба новостей вчера в 11:59
Спорт
С шестом через границу. Из России сбежал легкоатлет-рекордсмен
Бардак в российской легкой атлетике привёл к первому официальному побегу спортсмена в другую страну.
Аргументы и Факты 19 июля в 19:52