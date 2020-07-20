Экономика
КоммерсантъМинфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.РБК13:34
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