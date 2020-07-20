Общество
КоммерсантъМинфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.РБК13:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости 10:16
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Политика
Великобритания приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом
Выступая сегодня в парламенте, Доминик Рааб заявил, что Лондон приостанавливает на неопределенный срок действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом.
Газета.Ru 15:31
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания 18 июля в 11:20
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru 21:41
Политика
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, прежний глава региона Сергей Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
РИА Новости 22:07
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru 09:55
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК 08:34
Армия и оружие
Сирийским военным удалось захватить самый скрытный беспилотник в мире
Сирийским военным удалось совершить практически невозможное, захватив один из самых скрытных беспилотников в мире - Black Hornet 3, являющийся одним из самых миниатюрных тактических разведывательных беспилотников в мире.
Avia.pro 21:18
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Общество
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
Авто
Ford выпустила спецверсию Transit для охотников и рыболовов
Компания Ford выпустила обновленный Transit, который рассчитан на любителей рыбалки и охоты.
Дни24 09:30
Общество
Илон Маск впервые вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes
В тройку богатейших людей мире вошли лидер компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в189 миллиардов долларов, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 113, 8 миллиарда долларов и создатель Microsoft Билл Гейтс с его 113,4 миллиарда долларов.
ТК Звезда 22:03
Общество
Стивен Сигал прилетел в Бурятию
Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр.
Lenta.ru 22:08
Общество
Пригожин перевел Навальному 1 млн рублей для ФБК
По словам Навального, структуры Пригожина подали на ФБК, Любовь Соболь и на него самого в суд, требуя в общей сложности 88 млн рублей.
Московский Комсомолец 11:39
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Здоровье
Назван способ сжигания жира без вреда для здоровья
Piter.tv 01:54
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
ТАСС 07:35
Экономика
Арбитражный суд разрешил распродажу имущества главного алтайского виноградаря за долги почти на 1 млрд рублей
В документах, опубликованных на сайте суда, фигурируют астрономические для физического лица суммы, но, как выяснилось, это лишь часть долгов главного алтайского виноградаря.
Банкфакс 23:12
Общество
Москалькова проверила условия содержания в СИЗО Фургала и Сафронова
Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова посетила в СИЗО «Лефортово» экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и журналиста Ивана Сафронова.
Аргументы и Факты 16:35
Шоу-бизнес
Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес
Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков.
Lenta.ru 21:00
Политика
Силуанов сказал, что правительство РФ не нанимает хакеров
"Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их", - сказал Силуанов в интервью телеканалу CNBC.
Интерфакс 22:36
Здоровье
Статистику распространенности ожирения в России объяснил Минздрав
По словам главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, высокие показатели на территории Алтайского края наблюдаются по той причине, что в рационе жителей данного региона присутствует много жирной пищи.
Evo-rus.com вчера в 08:15