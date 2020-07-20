Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений

Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБКвчера в 13:34

Подробнее о событии

Минфин предложил программу сокращения расходов бюджета

РБКвчера в 23:00

Минфин предложил снизить затраты на вооружение

Lenta.ruвчера в 14:46

В Минфине предложили снизить на 5% расходы на госпрограмму вооружений

Московский Комсомолецвчера в 16:31

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружения

Газета.Ruвчера в 15:37

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Коммерсантъвчера в 15:03

Министерство финансов предложило урезать расходы на государственную программу вооружений

Эхо Москвывчера в 18:07

В Минфине предложили сократить расходы на госпрограмму вооружений на 5% в 2021—2023 годах

Росбалтвчера в 14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Общество

Суд оштрафовал отца Сергия за возбуждение ненависти

Общественная служба новостей вчера в 11:59
130
Политика

Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заявили о выходе из партии

Во вторник, 21 июля, депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат Хабаровской городской думы Александр Каян независимо друг от друга заявили о выходе из ЛДПР.
Губерния вчера в 21:01
4
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
264
Общество

35 выпускников в Кузбассе сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

REGNUM 00:14
10
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
299
Общество

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС вчера в 09:18
785
Общество

Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст

Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com вчера в 08:46
176
Авто

Назвали лучшие полноприводные машины с пробегом

Рейтинг самых лучших машин с полным приводом стоимостью до 1 млн. рублей составили эксперты портала "За рулем".
Новые автомобили вчера в 23:59
6
Общество

Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России

Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия вчера в 21:06
5
Здоровье

Врач рассказал о связи загара с простудными заболеваниями

Известия вчера в 23:40
3
Общество

Определен подрядчик по проектированию крематория в Уфе

Управление коммунального хозяйста и благоустройства Уфы определилось с подрядчиком по проектированию городского крематория.
Аргументы и Факты - Уфа вчера в 12:25
10
Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости вчера в 08:28
255
Армия и оружие

Российские зенитчики отбили штурмовой авианалет в Абхазии

В ходе внезапной проверки военнослужащие российской базы в Абхазии с помощью зенитных ракетных комплексов С-300 отбили налет штурмовой авиации условного противника.
Lenta.ru вчера в 21:34
6
Экономика

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК 19 июля в 13:57
32
Политика

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Известия 00:20
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
2,5K
Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
233
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
198
Общество

В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов

В США завели дело в отношении супружеской пары, которая направила оружие на протестующих против полицейского произвола и расовой дискриминации, сообщает Associated Press во вторник, 21 июля.
Известия вчера в 22:13
4
Происшествия

СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК вчера в 14:40
46
Политика

Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края

Фургал, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке, считает, что нынешняя ситуация является вопросом чести, «и жить с таким грузом обвинений нельзя ни губернатору, ни простому человеку».
Evo-rus.com вчера в 10:01
128
Футбол

Юран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛ

Наставник «Химок» Сергей Юран продолжает утверждать, что его команда заявится на чемпионат России в Премьер-лиге, при том, что руководители клуба и Московской области до сих пор не имеют четкой позиции на сей счет и чаще говорят о том, чтобы остаться в ФНЛ.
Евро-футбол.ру вчера в 15:40
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова.
Lenta.ru 00:24
119
Общество

Деятельность Центрального рынка Иркутска признали неэффективной

По результатам заседания балансовой комиссии действующему руководству МУП «Центральный рынок» рекомендовано в десятидневный срок разработать план по устранению предъявленный замечаний.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:45
Здоровье

Премьер Казахстана поручил создать в стране лекарственные стабфонды

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил сформировать лекарственные стабфонды во всех регионах страны.
МИР 24 00:20
Игры

Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр

Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли.
Goroday.ru вчера в 17:23
12
Общество

Звезда Голливуда Стивен Сигал посетил Бурятию

Звезда Голливуда Стивен Сигал приехал в Улан-Удэ и сразу же отправился на площадь Советов.
Дни24 00:41
4
Происшествия

В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек

REGNUM вчера в 10:41
6
Происшествия

Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС вчера в 16:35
20
Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК вчера в 08:34
549
Как работают Яндекс.Новости?
Главное