Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.

с чего всё началось

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Политика Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заявили о выходе из партии Во вторник, 21 июля, депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат Хабаровской городской думы Александр Каян независимо друг от друга заявили о выходе из ЛДПР. 4

Общество Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года. 176

Авто Назвали лучшие полноприводные машины с пробегом Рейтинг самых лучших машин с полным приводом стоимостью до 1 млн. рублей составили эксперты портала "За рулем". 6

Общество Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин. 5

Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров. 255

Армия и оружие Российские зенитчики отбили штурмовой авианалет в Абхазии В ходе внезапной проверки военнослужащие российской базы в Абхазии с помощью зенитных ракетных комплексов С-300 отбили налет штурмовой авиации условного противника. 6

Экономика Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий» Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». 32

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,5K

Энергетика Европа нашла замену российскому газу Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому». 233

Общество В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов В США завели дело в отношении супружеской пары, которая направила оружие на протестующих против полицейского произвола и расовой дискриминации, сообщает Associated Press во вторник, 21 июля. 4

Политика Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края Фургал, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке, считает, что нынешняя ситуация является вопросом чести, «и жить с таким грузом обвинений нельзя ни губернатору, ни простому человеку». 128

Футбол Юран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛ Наставник «Химок» Сергей Юран продолжает утверждать, что его команда заявится на чемпионат России в Премьер-лиге, при том, что руководители клуба и Московской области до сих пор не имеют четкой позиции на сей счет и чаще говорят о том, чтобы остаться в ФНЛ.

Армия и оружие Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса Первая российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова. 119

Общество Деятельность Центрального рынка Иркутска признали неэффективной По результатам заседания балансовой комиссии действующему руководству МУП «Центральный рынок» рекомендовано в десятидневный срок разработать план по устранению предъявленный замечаний.

Здоровье Премьер Казахстана поручил создать в стране лекарственные стабфонды Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил сформировать лекарственные стабфонды во всех регионах страны.

Игры Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли. 12