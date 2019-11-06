Экономика
РИА НовостиМинфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»
Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, это будет возможно не ранее 2021 года.
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Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Транспорт
14 поездов застряли в пути из-за непогоды
Время задержек составляло до 8 часов. Как отметили в компании, по состоянию на 04:00 утра 6 ноября задержано 14 пассажирских поездов.
Петрозаводск говорит 00:42
Кино
Кинг заявил, что фильм «Доктор Сон» Флэнегана может «спасти» «Сияние»
Стивен Кинг заявил, что будущая картина «Доктор Сон» Майка Флэнегана может «спасти» всё то, что ему не нравилось в «Сиянии» Стэнли Кубрика.
REGNUM 04:43
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Вести.Ru 07:19
Происшествия
Михаила Светова вызвали на допрос в СК
Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Гаджеты
Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch
Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
The GEEK вчера в 03:38
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В.А. Малышева.
REGNUM 07:48
Происшествия
В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу
В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Армия и оружие
Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади
Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 07:32
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
Политика
Украина заявила о готовности прекращения транзита газа из России
Киев заявил о "рекордном количестве" газа в подземных хранилищах и готовности прекратить закупки и транзит российского газа.
Газета.Ru вчера в 01:32
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение
Комсомольская правда вчера в 16:54
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Авто
Audi R8 получила заднеприводную версию
Компания Audi представила новую модификацию спорткара R8 — заднеприводную версию RWD, доступную как для купе, так и для родстера.
Коммерсантъ 07:43
Политика
Минприроды назначило временного куратора «мусорной» реформы
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, который курировал "мусорную" реформу, написал заявление по собственному желанию.
Российская газета 06:21
Политика
Бывший американский дипломат призвал США признать Крым российским
В числе трёх основных шагов по нормализации отношений Ортблад и Мета называют признание Соединёнными Штатами того факта, что Крым останется частью России.
RT на русском 05:52
Политика
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Авто
Названы 10 самых популярных автомобилей у москвичей
Самый крупный автопарк личных автомобилей россиян сосредоточен в Москве – в российской столице числится 3,7 миллиона легковых машин, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».
РИАМО вчера в 09:06
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
В Челябинской области организована проверка после выявления беременности у трех воспитанниц детского дома.
Российская газета 06:27
Общество
Челябинская область вошла в число регионов с самыми опасными дорогами
Вечерний Челябинск 02:16
Армия и оружие
Лавров оценил антироссийские планы НАТО в Средиземноморье
По словам Лаврова, Москва озабочена ситуацией в Восточном Средиземноморье из-за действий США и НАТО, которые наращивают свое военное присутствие в регионе «с откровенным антироссийским намерением».
Lenta.ru 07:00
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на травлю в Интернете
Исполнительнице главной роли актрисе Кристине Асмус пришлось полностью оголиться в кадре.
МонаВиста вчера в 11:22
Политика
В ОБСЕ назвали особым дело Вышинского
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что дело и освобождение экс-главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является особым.
RT на русском 07:32