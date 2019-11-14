Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваМинфин предложил собрать больше налогов и штрафов

Ситуация сложилась после введения налоговых льгот нефтяникам и падения цен на газ в Европе. Согласно корректировкам Минфина, ФНС должна собрать дополнительно 98,5 млрд рублей НДС, 56,5 млрд налога на прибыль. Сборы по НДС предполагается увеличить за счёт повышения качества администрирования.
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Из-за недобора налогов Минфин предложил увеличить россиянам штрафы

Городовой14 ноября в 11:46

В России недобрали штрафов и налогов. Выполнить план хотят за счёт россиян

Секрет фирмывчера в 02:50

Минфин резко повысил план по сбору налогов

Konkurent.ru14 ноября в 16:14

Минфин предложил повысить размер налогов и штрафов для пополнения бюджета

Общая газета.RU14 ноября в 16:03

Повторный рост НДС. Минфин компенсирует льготы нефтяникам за счет россиян

Национальная служба новостейвчера в 12:00

Минфин предложил собрать больше налогов и штрафов

Говорит Москва14 ноября в 10:31

С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов

Lenta.ru14 ноября в 09:51
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Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

Генконсульство в США выяснило имя раненого россиянина

Россиянина, раненного при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Хьюстоне.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия

Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

РИА Новости вчера в 22:26
Фигурное катание

Медведева лидирует после короткой программы на Гран-при России

Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на пятом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
News.ru вчера в 12:09
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Известия вчера в 23:29
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах внес на рассмотрение Госдумы парламент Северной Осетии.
Известия вчера в 20:15
Происшествия

В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки

Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 02:27
Автоспорт

Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась

Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Autosport.com.ru вчера в 16:36
Происшествия

В Алтайском крае загорелся автобус, в котором ехали 20 пассажиров

Алтапресс вчера в 23:33
Экономика

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:11
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости вчера в 13:44
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Армия и оружие

Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

Госкорпорация "Росатом" обнародовала приказ, ранее носивший высшую степень секретности и касавшийся создания в СССР первой отечественной крылатой ракеты П-5, ставшей предтечей нынешних "Калибров".
РИА Новости вчера в 19:48
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Экономика

Россияне стали покупать меньше сигарет

В 2018 году Россия заняла первое место по числу выкуренных сигарет на душу населения и стала пятой среди самых курящих стран мира.
Lenta.ru вчера в 23:50
Теннис

Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP

Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Lenta.ru вчера в 17:29
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество

Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту

Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Lenta.ru вчера в 22:34
Общество

Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений

РБК вчера в 16:36
Армия и оружие

Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи

Российская газета вчера в 22:14
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4-5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Известия вчера в 23:57
Армия и оружие

Израиль начал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Российская газета вчера в 23:10
Футбол

Аргентина обыграла Бразилию благодаря голу Месси

Metaratings вчера в 13:50
Происшествия

В свердловском Нижнем Тагиле горит птицефабрика

Горит склад готовой продукции, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
REGNUM 00:02
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Транспорт

В России задумали поднять цены на шипованную резину

Lenta.ru вчера в 10:59
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 10:32
Футбол

Стали известны 10 участников чемпионата Европы 2020 года

По итогам отборочных матчей, прошедших в четверг, определились 10 из 24 команд, которые сыграют на чемпионате Европы 2020 года по футболу.
DP.RU вчера в 02:08
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