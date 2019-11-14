Экономика
Говорит МоскваМинфин предложил собрать больше налогов и штрафов
Ситуация сложилась после введения налоговых льгот нефтяникам и падения цен на газ в Европе. Согласно корректировкам Минфина, ФНС должна собрать дополнительно 98,5 млрд рублей НДС, 56,5 млрд налога на прибыль. Сборы по НДС предполагается увеличить за счёт повышения качества администрирования.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин предложил повысить размер налогов и штрафов для пополнения бюджета
Общая газета.RU14 ноября в 16:03
Повторный рост НДС. Минфин компенсирует льготы нефтяникам за счет россиян
Национальная служба новостейвчера в 12:00
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:30, Ашберн
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс", передает "Чемпионат.com".
Происшествия
Генконсульство в США выяснило имя раненого россиянина
Россиянина, раненного при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Хьюстоне.
Происшествия
Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Фигурное катание
Медведева лидирует после короткой программы на Гран-при России
Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на пятом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах внес на рассмотрение Госдумы парламент Северной Осетии.
Происшествия
В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки
Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Происшествия
В Алтайском крае загорелся автобус, в котором ехали 20 пассажиров
Экономика
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Армия и оружие
Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты
Госкорпорация "Росатом" обнародовала приказ, ранее носивший высшую степень секретности и касавшийся создания в СССР первой отечественной крылатой ракеты П-5, ставшей предтечей нынешних "Калибров".
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Экономика
Россияне стали покупать меньше сигарет
В 2018 году Россия заняла первое место по числу выкуренных сигарет на душу населения и стала пятой среди самых курящих стран мира.
Теннис
Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP
Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Общество
Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту
Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Общество
Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений
Армия и оружие
Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4-5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Армия и оружие
Израиль начал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Футбол
Аргентина обыграла Бразилию благодаря голу Месси
Происшествия
В свердловском Нижнем Тагиле горит птицефабрика
Горит склад готовой продукции, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Транспорт
В России задумали поднять цены на шипованную резину
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Футбол
Стали известны 10 участников чемпионата Европы 2020 года
По итогам отборочных матчей, прошедших в четверг, определились 10 из 24 команд, которые сыграют на чемпионате Европы 2020 года по футболу.