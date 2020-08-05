Экономика
REGNUMМинфин предложил сократить финансирование Крыма
Москва, 6 августа 2020, 13:12 — REGNUM В Минфине РФ предложили сократить финансирование госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в 2021—2022 годах.
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с чего всё началось
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". Об этом говорится в "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".ТАССвчера в 05:28
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Басманный суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима мужчину, минувшей зимой ранившего двух человек в храме во время богослужения, сообщает в четверг столичная прокуратура.
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В Турции опровергли сообщения о вспышке коронавируса на курортах
Ранее о вспышке COVID-19 на курортах Турции сообщали СМИ со ссылкой на главу турецкого минздрава Фахреттина Коджу.
REGNUM вчера в 22:45
Политика
В правительстве создали комиссию по русскому языку
Правительственная комиссия по русскому языку создана в России, она займется разработкой концепции государственной языковой политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Транспорт
Запуск ВСМ Москва – Петербург запланирован на 2026 год
Москва, 6 августа 2020, 09:54 — REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург начнёт работать в 2026 году.
REGNUM 02:54
Экономика
В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
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Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии
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RT на русском 05:55
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Коронавирус и алкоголизм предложили лечить одним препаратом
Коронавирус нового штамма и алкоголизм предложили лечить одним препаратом, выяснили ученые из НИУ ВШЭ и Института органической химии имени Зелинского РАН.
Sputnik Таджикистан 05:29
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На кадрах, снятых уфологом, видно, как над поверхностью Луны быстро пролетел загадочный объект.
TV BRICS 02:55
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
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Известия 04 августа в 18:18
Общество
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ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем
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Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
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По данным за июль на самую высокую зарплату могут рассчитывать механики, горняки и капитаны.
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Здоровье
Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса
Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46