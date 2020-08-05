Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". Об этом говорится в "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".

с чего всё началось

Москва, 6 августа 2020, 13:12 — REGNUM В Минфине РФ предложили сократить финансирование госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в 2021—2022 годах.

Политика Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания Главу предвыборного штаба соперницы действующего белорусского лидера Александра Лукашенко Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания сотрудниками правоохранительных органов в Минске. 174

Происшествия Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии Басманный суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима мужчину, минувшей зимой ранившего двух человек в храме во время богослужения, сообщает в четверг столичная прокуратура. 5

Политика В правительстве создали комиссию по русскому языку Правительственная комиссия по русскому языку создана в России, она займется разработкой концепции государственной языковой политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Экономика В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е Ситуация с доходами россиян от депозитов в банках с учётом инфляции может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник роста сбережений. 865

Политика Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям с любой стороны», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании. 2

Наука Коронавирус и алкоголизм предложили лечить одним препаратом Коронавирус нового штамма и алкоголизм предложили лечить одним препаратом, выяснили ученые из НИУ ВШЭ и Института органической химии имени Зелинского РАН.

Общество В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2» Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung. 3

Футбол ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Адольфо Гайча. 2

Политика Зеленский о «тишине» в Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем» Киев, 6 августа 2020, 12:59 — REGNUM Власти Украины выступают за то, чтобы «режим тишины» в Донбассе не нарушился, но на самом деле «все может быть», заявил на брифинге 6 августа президент страны Владимир Зеленский.

Общество Роструд составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий По данным за июль на самую высокую зарплату могут рассчитывать механики, горняки и капитаны. 2