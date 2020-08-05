Экономика

REGNUMREGNUMМинфин предложил сократить финансирование Крыма

Москва, 6 августа 2020, 13:12 — REGNUM В Минфине РФ предложили сократить финансирование госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в 2021—2022 годах.
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с чего всё началось

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". Об этом говорится в "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
ТАССвчера в 05:28

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Минфин предложил сократить расходы на медицину и образование

Московский Комсомолецвчера в 10:41

Минфин России предложил сократить расходы на Крым

ФедералПресс05:17

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ru05:08

Минфин уготовил денежный удар по Крыму

Царьград05:03

За идею сокращения расходов на здоровье и образование надо спросить строго

REGNUM06:15

Эксперты: большинство госпрограмм в России имеет резервы для сокращения

ТАССвчера в 15:32

Минфин предложил сократить расходы на развитие Крыма

News.ru05:26
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Происшествия

В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
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Политика

Захарова призвала освободить задержанных в Белоруссии россиян

Вина задержанных в Белоруссии граждан России ничем не доказана, они должны вернуться на родину.
RT на русском 06:08
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Происшествия

Свидетель дал показания против Ефремова в суде

Газета.Ru 05:23
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Происшествия

Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
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Здоровье

Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы

Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru вчера в 04:16
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Армия и оружие

Опубликовано видео пусков ракет комплексами «Искандер-М»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео ракетных пусков комплексами "Искандер-М" во время сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
РИА Новости вчера в 23:16
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Происшествия

ЧП. Дети напали на старушку в Ростове-на-Дону

Вести.Ru 06:06
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Происшествия

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
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Политика

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

Главу предвыборного штаба соперницы действующего белорусского лидера Александра Лукашенко Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания сотрудниками правоохранительных органов в Минске.
Lenta.ru 06:14
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Политика

Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»

Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».
РБК вчера в 22:52
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Общество

Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»

Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
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Происшествия

Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии

Басманный суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима мужчину, минувшей зимой ранившего двух человек в храме во время богослужения, сообщает в четверг столичная прокуратура.
РИА Новости 03:49
5
Общество

В Турции опровергли сообщения о вспышке коронавируса на курортах

Ранее о вспышке COVID-19 на курортах Турции сообщали СМИ со ссылкой на главу турецкого минздрава Фахреттина Коджу.
REGNUM вчера в 22:45
9
Политика

В правительстве создали комиссию по русскому языку

Правительственная комиссия по русскому языку создана в России, она займется разработкой концепции государственной языковой политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:56
Транспорт

Запуск ВСМ Москва – Петербург запланирован на 2026 год

Москва, 6 августа 2020, 09:54 — REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург начнёт работать в 2026 году.
REGNUM 02:54
29
Экономика

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Ситуация с доходами россиян от депозитов в банках с учётом инфляции может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник роста сбережений.
RT на русском вчера в 05:45
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Политика

Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям с любой стороны», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.
RT на русском 05:55
2
Наука

Коронавирус и алкоголизм предложили лечить одним препаратом

Коронавирус нового штамма и алкоголизм предложили лечить одним препаратом, выяснили ученые из НИУ ВШЭ и Института органической химии имени Зелинского РАН.
Sputnik Таджикистан 05:29
Космос

Уфолог снял на видео странный объект над поверхностью Луны

На кадрах, снятых уфологом, видно, как над поверхностью Луны быстро пролетел загадочный объект.
TV BRICS 02:55
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Происшествия

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
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Общество

В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»

Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
REGNUM вчера в 04:54
3
Футбол

«Фулхэм» обыграл «Брентфорд» и вышел в АПЛ

Известия 04 августа в 18:18
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 04 августа в 10:29
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Футбол

ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем

Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Адольфо Гайча.
ТК Звезда вчера в 12:32
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева назвала сумму денег для «спокойной» жизни

Телеведущая Ляйсан Утяшева уверена, что финансовое благополучие не является залогом счастья.
Московский Комсомолец 03:09
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Политика

Зеленский о «тишине» в Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем»

Киев, 6 августа 2020, 12:59 — REGNUM Власти Украины выступают за то, чтобы «режим тишины» в Донбассе не нарушился, но на самом деле «все может быть», заявил на брифинге 6 августа президент страны Владимир Зеленский.
REGNUM 05:59
Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия вчера в 14:35
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Общество

В Ростовской области 10 августа откроют рестораны, кафе и столовые

Как сообщили в пресс-службе губернатора области Василия Голубева, с 10 августа к работе смогут приступить предприятия общественного питания.
ТАСС 06:14
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Общество

Роструд составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий

По данным за июль на самую высокую зарплату могут рассчитывать механики, горняки и капитаны.
АБН 04:10
2
Здоровье

Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса

Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46
14
Как работают Яндекс.Новости?
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