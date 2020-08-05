Экономика

ТАССТАССМинфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Базовые бюджетные ассигнования могут быть уменьшены в 2021 году на 33,3 млрд рублей, до 355,2 млрд рублей, в 2022 году - на 30,7 млрд рублей, до 307,7 млрд рублей. При этом расходы на развитие образования предлагается увеличить в 2023 году на 10,5 млрд рублей, до 348,8 млрд рублей.
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с чего всё началось

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". Об этом говорится в "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
ТАСС05:28

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Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 113, передаёт Sky News Arabia со ссылкой на Минздрав Ливана.
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РБК 10:04
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Экономика

ВТБ зафиксировал двукратный рост числа подделок своего сайта

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Началось серийное производство нового российского пистолета «Удав»

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Политика

Армения ограничила вещание российских телеканалов

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Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье

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Более пяти тысяч медиков получат стимулирующие выплаты за июль в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
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Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

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Такси в полете потеряло двигатель на стоянке аэропорта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автомобиль такси попал в страшную аварию на территории аэропорта Кольцово.
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В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
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