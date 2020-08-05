МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минфин России предложил сократить финансирование развития атомной отрасли в 2021-2023 годах примерно на 67,5 миллиарда рублей.

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Министерство финансов России вышло с предложением о сокращении финансирования развития атомной отрасли на период 2021-2023 годов. По мнению Минфина, необходимо сократить финансирование данной отрасли на 67,5 миллиарда рублей.

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