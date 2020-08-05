Экономика
Военное обозрениеМинфин предложил сократить финансирование российской атомной отрасли
Министерство финансов России вышло с предложением о сокращении финансирования развития атомной отрасли на период 2021-2023 годов. По мнению Минфина, необходимо сократить финансирование данной отрасли на 67,5 миллиарда рублей.
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минфин России предложил сократить финансирование развития атомной отрасли в 2021-2023 годах примерно на 67,5 миллиарда рублей.РИА Новости00:02
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Происшествия
Глава бюро МИА «Россия сегодня» в Ливане рассказал о взрыве в Бейруте
RT на русском 13:42
Происшествия
Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета
Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
Дни24 10:35
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Общество
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки.
Lenta.ru 16:06
Происшествия
В ОАЭ эвакуировали больницу из-за пожара на рынке в Аджмане
Аджмана, 5 августа 2020, 22:00 — REGNUM Больница эвакуирована после сильного пожара в городе Аджмане (ОАЭ), пишет 5 августа Тне National.
REGNUM 15:00
Политика
Лукашенко позволил выдать задержанных россиян Украине
Президент Александр Лукашенко позволил белорусской прокуратуре выдать Службе безопасности Украины необоснованно задержанных россиян, которых Минск обвиняет в подготовке к беспорядкам во время президентских выборов.
ИА Новороссия 15:57
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
Происшествия
Второй самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут
Второй самолет с российским оборудованием и специалистами для оказания помощи после разрушительного взрыва прибыл в Бейрут, сообщила пресс-служба МЧС.
РИА Новости 16:06
Футбол
Лукаку повторил достижение Ширера по голам в Лиге Европы
Лукаку повторил достижение Алана Ширера, которое он установил в 2005 году в составе "Ньюкасла" (тогда турнир назывался Кубок УЕФА).
Soccer.ru 15:53
Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news 15:40
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о романе с Чадовым
Слухи о "романе с Алексеем Чадовым" появились после того, как Асмус опубликовала в соцсети видео с коллегой, с которым сейчас сотрудничает в его первой режиссерской работе.
Московский Комсомолец 08:54
Футбол
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru 14:57
Наука
В CERN сообщили о неожиданном распаде бозона Хиггса
Машины и Механизмы 11:20
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
Космос
Китай в 2021 году запустит два новых метеорологических спутника
Китай планирует запустить еще два метеорологических спутника в 2021 году.
Труд 09:39
Наука
Предок коронавируса COVID-19 появился еще 70 лет назад
Live24 вчера в 04:45
Игры
Создатель Fallout: New Vegas работает над новой игрой для Obsidian
Сойер отметил, что его новый проект не имеет никакого отношения к Avowed, которую недавно анонсировала Obsidian Entertainment.
REGNUM 09:27
Космос
Древний Марс был покрыт льдами, под которыми текли реки
Палеонтологи из Канады заявили, что на раннем этапе происхождения Марс имел огромные запасы ледников, под которыми находилась вода.
МедиаПоток вчера в 09:29
Армия и оружие
Challenger 2 оснастили новой 130-мм пушкой
Продемонстрированная пушка предназначена для использования в британском основном танке Challenger 2. Отмечается, что новая гладкоствольная пушка NG-130 калибра 130-миллиметров отличается существенной боевой эффективностью, в том числе благодаря применению современного аппарата заряжания.
Военное дело 03:46