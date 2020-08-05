Экономика

Военное обозрениеВоенное обозрениеМинфин предложил сократить финансирование российской атомной отрасли

Министерство финансов России вышло с предложением о сокращении финансирования развития атомной отрасли на период 2021-2023 годов. По мнению Минфина, необходимо сократить финансирование данной отрасли на 67,5 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минфин России предложил сократить финансирование развития атомной отрасли в 2021-2023 годах примерно на 67,5 миллиарда рублей.
РИА Новости00:02

Подробнее о событии

Минфин предложил сократить финансирование российской атомной отрасли

Военное обозрение03:01

Минфин предложил сократить финансирование атомной отрасли

ИА Красная Весна01:45

Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли

KM.ru00:28

Минфин предложил сократить финансирование атомной отрасли

Известия00:57

Минфин собирается сократить финансирование атомной промышленности

ФедералПресс01:39

Минфин РФ намерен резко урезать траты на атомную промышленность

URA.Ru00:28

Минфин предложил урезать средства на развитие атомной отрасли России

ПРАЙМ00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Происшествия

Глава бюро МИА «Россия сегодня» в Ливане рассказал о взрыве в Бейруте

RT на русском 13:42
Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru 09:01
690
Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru 13:27
6
Происшествия

Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета

Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
Дни24 10:35
3
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
49
Футбол

«Ростов» представил форму на новый сезон в стиле фильма «Джентльмены»

161.ru 05:10
Общество

В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки.
Lenta.ru 16:06
1,9K
Происшествия

В ОАЭ эвакуировали больницу из-за пожара на рынке в Аджмане

Аджмана, 5 августа 2020, 22:00 — REGNUM Больница эвакуирована после сильного пожара в городе Аджмане (ОАЭ), пишет 5 августа Тне National.
REGNUM 15:00
Политика

Лукашенко позволил выдать задержанных россиян Украине

Президент Александр Лукашенко позволил белорусской прокуратуре выдать Службе безопасности Украины необоснованно задержанных россиян, которых Минск обвиняет в подготовке к беспорядкам во время президентских выборов.
ИА Новороссия 15:57
Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
551
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
2,4K
Шоу-бизнес

Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака

Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
473
Религия

Муэдзин умер после превращения собора Святой Софии в мечеть

Ридус 13:25
119
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
206
Происшествия

Второй самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут

Второй самолет с российским оборудованием и специалистами для оказания помощи после разрушительного взрыва прибыл в Бейрут, сообщила пресс-служба МЧС.
РИА Новости 16:06
552
Футбол

Лукаку повторил достижение Ширера по голам в Лиге Европы

Лукаку повторил достижение Алана Ширера, которое он установил в 2005 году в составе "Ньюкасла" (тогда турнир назывался Кубок УЕФА).
Soccer.ru 15:53
Происшествия

Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца

Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
43
Политика

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news 15:40
Происшествия

BMW на юго-востоке Москвы сбил двух женщин, одна из них погибла

Газета.Ru 15:35
6
Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
821
Шоу-бизнес

Асмус ответила на слухи о романе с Чадовым

Слухи о "романе с Алексеем Чадовым" появились после того, как Асмус опубликовала в соцсети видео с коллегой, с которым сейчас сотрудничает в его первой режиссерской работе.
Московский Комсомолец 08:54
Футбол

«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru 14:57
Наука

В CERN сообщили о неожиданном распаде бозона Хиггса

Машины и Механизмы 11:20
1
Политика

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
164
Космос

Китай в 2021 году запустит два новых метеорологических спутника

Китай планирует запустить еще два метеорологических спутника в 2021 году.
Труд 09:39
Армия и оружие

Патрушев назвал СССР главной целью бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

News.ru 10:48
6
Наука

Предок коронавируса COVID-19 появился еще 70 лет назад

Live24 вчера в 04:45
60
Игры

Создатель Fallout: New Vegas работает над новой игрой для Obsidian

Сойер отметил, что его новый проект не имеет никакого отношения к Avowed, которую недавно анонсировала Obsidian Entertainment.
REGNUM 09:27
1
Космос

Древний Марс был покрыт льдами, под которыми текли реки

Палеонтологи из Канады заявили, что на раннем этапе происхождения Марс имел огромные запасы ледников, под которыми находилась вода.
МедиаПоток вчера в 09:29
1
Армия и оружие

Challenger 2 оснастили новой 130-мм пушкой

Продемонстрированная пушка предназначена для использования в британском основном танке Challenger 2. Отмечается, что новая гладкоствольная пушка NG-130 калибра 130-миллиметров отличается существенной боевой эффективностью, в том числе благодаря применению современного аппарата заряжания.
Военное дело 03:46
72
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное