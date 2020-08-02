Экономика
РИА НовостиМинфин предложил сократить оборонную программу
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.
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Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.РИА Новости06:47
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