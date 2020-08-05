Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
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Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.В источнике
С чего всё началось
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости20:27
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