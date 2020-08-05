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Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости20:27
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Известия

Минфин предложил сократить финансирование атомной отрасли

Известия00:57
РБК

Минфин предложил урезать траты на Госдуму и Совфед

РБК22:00
URA.Ru

Минфин РФ намерен резко урезать траты на атомную промышленность

URA.Ru00:28
Комсомольская правда

В Минфине предложили сократить расходы на Госдуму и Совфед

Комсомольская правда23:43
RT на русском

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

RT на русском21:09
Газета.Ru

Минфин предложил уменьшить траты на Госдуму и Совфед

Газета.Ru20:50
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

РИА Новости20:27

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости19:58
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Минфин увеличит расходы на АП и Совбез РФ на 1,5 млрд рублей

Увеличение бюджетных расходов на обеспечение деятельности заместителя председателя Совбеза РФ (должность занимает Дмитрий Медведев) и госслужащих администрации президента (АП) РФ более чем на 1,5 млрд рублей запланировано Минфином России на 2021–2023 годы.
ИА Красная Веснавчера в 03:44
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В Самарской области рассказали о возможности второй волны коронавируса

Руководитель регионального информационного центра по COVID-19 Николай Ренц ответил на вопрос о возможности второй волны подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Самарской области.
SamRU.ruвчера в 02:19
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Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъвчера в 08:46
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В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости21:41
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUMвчера в 04:23
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Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратоввчера в 12:31
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Google представила технологию беспроводной передачи файлов Nearby Share — аналог AirDrop для Android

Компания Google начала внедрение Nearby Share — новой технологии для Android-смартфонов, которая позволяет делиться фотографиями, файлами, ссылками и прочим контентом с другими пользователями Android-смартфонов, находящихся рядом.
3DNews17:26

В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском19:50
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