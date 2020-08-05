Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.
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с чего всё началось

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 20:27

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В Совфеде отреагировали на идею Минфина сократить расходы

Газета.Ru04:16

В Совфеде не видят, как можно сократить объемы финансирования своей деятельности

ТАСС03:41

Минфин предложил урезать траты на Госдуму и Совфед

РБКвчера в 22:00

Минфин предложил сократить финансирование атомной отрасли

Известия00:57

Минфин РФ намерен резко урезать траты на атомную промышленность

URA.Ru00:28

В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы

РИА Новости03:27

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

RT на русскомвчера в 21:09
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Происшествия

Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП

Коммерсантъ 05:06
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Фигурное катание

Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru вчера в 14:01
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Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
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Происшествия

Селитру, взорвавшуюся в Бейруте, конфисковали с молдавского судна

Аммиачная селитра, взорвавшаяся в морском порту Бейрута, была конфискована в 2014 году с молдавского судна RHOSUS, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:56
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Политика

Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи

Соперница Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская попросила о помощи канцлера Германии Ангелу Меркель, передает ТАСС.
Lenta.ru 03:59
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Шоу-бизнес

Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном

Грэм призналась, что сейчас в роли фотографа выступает ее муж Джастин Эрвин, у которого удается делать качественные яркие снимки со смыслом.
Bimru.ru вчера в 10:35
Космос

Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет

Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.
Российская газета 05:30
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Политика

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
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Происшествия

Двое военных пострадали при ЧП с мостом на Дальнем Востоке

Двое военнослужащих пострадали во время учений железнодорожных войск по наведению мостовой переправы в районе посёлка имени Тельмана.
RT на русском 04:25
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Футбол

«Спартак» объявил о переходе Урунова

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщила клубная пресс-служба.
RT на русском 05:16
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК 02:30
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Армия и оружие

В России началось серийное производство пистолетов «Удав»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) приступил к серийному производству новейшего пистолета "Удав" для Вооруженных Сил России.
Газета.Ru 04:58
20
Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой

Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
411
Шоу-бизнес

Шнуров возглавил рейтинг богатейших звёзд России по версии Forbes

Вестник вчера в 01:30
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Общество

В России выявили 5204 новых случая коронавируса за сутки

В России зарегистрировали 5204 новых случая коронавируса за сутки, общее количество случаев возросло до 866 627.
ФАН 03:51
Экономика

Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
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Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
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Общество

На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса

На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
856
Политика

Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию

Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
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Политика

Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru вчера в 10:45
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Происшествия

СМИ сообщают о более сотни погибших после взрыва в Бейруте

По последним данным, взрыв унес жизни более 100 человек, почти 4 тысячи пострадали.
Волга-Каспий 03:13
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
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Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло нарушение российскими Су-27 границ Финляндии

По данным финской погранслужбы в ходе завершенного 28 июля расследования документально установлено, что два российских истребителя Су-27 нарушили воздушные границы Финляндии, в в 14:07 мск (совпадает с местным временем) вторгнувшись в воздушное пространство республики.
МонаВиста 05:49
Футбол

Юран отказался от претензий к «Химкам» за 14,5 млн рублей

Как стало известно Metaratings.ru, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из клуба.
Metaratings 02:58
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
2,4K
Финансы

ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год

Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС 05:30
Шоу-бизнес

Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево

Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
4
Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru вчера в 06:46
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Музыка

О причине распада The Beatles рассказал Пол Маккартни

Соловей.Инфо 03:21
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Кино

Amazon представил финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны»

Piter.tv 02:11
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Как работают Яндекс.Новости?
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