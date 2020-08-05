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Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минфин хочет сократить расходы на развитие промышленности на 23%

Газета.Ru12:31
ТАСС

Парламентская комиссия изучит предложение по сокращению расходов Госдумы и Совфеда

ТАСС09:09
RT на русском

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

RT на русском21:09
Известия

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Известия22:20
РБК

Минфин предложил урезать траты на Госдуму и Совфед

РБК22:00
РИА Новости

В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы

РИА Новости03:27
URA.Ru

Минфин РФ хочет урезать расходы на Госдуму и Совет Федерации

URA.Ru20:55
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Лукашенко пока не решил как поступить с задержанными россиянами

Президент Белоруссии заявил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по вопросу задержанных в республике россиян в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений.
Новостной фронт10:34

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Интерфакс11:15
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Газизов: история с «Химками»? Все знают, что «Спартак» — честный клуб

Перед началом нового сезона генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов на встрече с журналистами, среди которых был корреспондент РИА Новости, ответил на актуальные вопросы из жизни "красно-белых".
РИА Новости15:00

Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца

«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел», — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM14:09
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