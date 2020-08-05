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Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.В источнике
Вячеслав Тимченкороссийский политик
Мы не согласимся с предлагаемым сокращением финансирования верхней палаты парламента. Для того, чтобы принимать решения о сокращениях, необходимо найти источники, что сокращать. А просто предлагать какие-то проценты — это абсолютно не обоснованно.
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Совфеде отреагировали на идею Минфина сократить расходы

Газета.Ru04:16
RT на русском

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

RT на русском21:09
РИА Новости

В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы

РИА Новости03:27
Известия

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Известия22:20
РБК

Минфин предложил урезать траты на Госдуму и Совфед

РБК22:00
Lenta.ru

В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы на сенаторов

Lenta.ru04:12
URA.Ru

Минфин РФ хочет урезать расходы на Госдуму и Совет Федерации

URA.Ru20:55

В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка

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Российская газета03:17
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Тихановская попросила Меркель проследить за выборами в Белоруссии

Конкурент белорусского лидера Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская попросила немецкого канцлера Ангелу Меркель проконтролировать соблюдение честного избирательного процесса.
Народные новости03:55
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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Эксперт объяснил розовый цвет взрыва в Бейруте

Розовый цвет дыма от взрыва в Бейруте связан с веществами, которые хранились на складах в порту и были подняты в воздух взрывной волной, рассказал в среду РИА Новости независимый военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко.
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RT на русскомвчера в 09:45
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РИА Новостивчера в 08:52
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