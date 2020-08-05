Экономика
ИзвестияМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.
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Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.РИА Новостивчера в 20:27
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В компании заявили, что "Magnite изменит правила игры в классе субкомпактных кроссоверов". Никакой другой информации Nissan не опубликовал.
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Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера.
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Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек. В результате взрыва разрушено несколько домов.
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Украина заявила об обстрелах со стороны Донбасса
В Минобороны Украины заявили, что 2 августа на Донбассе было совершено два обстрела.
DixiNews 03 августа в 03:10
Происшествия
У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск
Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
Коммерсантъ 02:07
Общество
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
Коммерсантъ 02:30
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Онколог опроверг рост заболеваний из-за массовых КТ
Роста радиационно-индуцированных заболеваний от облучения из-за массовых компьютерных томографий (КТ), которые используют для диагностики последствий влияния на организм коронавирусной инфекции, не стоит ожидать.
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Политика
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"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
Политика
Медведев предложил усложнить правила въезда трудовых мигрантов
Процедура предоставления мигрантам права на работу в России может усложниться, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Компания 03 августа в 11:52
Общество
Мишустин планирует посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, программа поездки формируется, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.
ТАСС 04:00
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:32
Здоровье
В Заксобрании Иркутской области рассмотрят законопроект о поддержке медиков
Законодательное собрание иркутского региона рассмотрело законопроект, направленный на всемерную поддержку семей с детьми.
Discover24 03:36
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Происшествия
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофической
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что после взрыва в порту Бейрута больницы в столице и ее окрестностях переполнены ранеными, а врачи испытывают нехватку медицинских принадлежностей.
РИА Новости 04:19
Общество
В российском городе появятся автобусы с цитатами Путина
Lenta.ru вчера в 07:27
Общество
Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости
Рамблер 03 августа в 05:13
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК 02:30
Здоровье
Онколог объяснил, что повышает риск рака в 30 раз у здорового человека
Доказано, что образ жизни имеет значение. Например, курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака.
Российская газета 00:33
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Официально: Disney выпустит «Мулан» онлайн
Российская газета вчера в 17:36
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Энергетика
Белоруссия получит 1,21 млн тонн нефти от компаний РФ в августе
Российские компании подтвердили заявки на поставку в августе 1,21 млн тонн нефти в Белоруссию, из них 77 тысяч тонн будет поставлено железнодорожным транспортом, остальное — по нефтепроводу, — сказал Тищенко.
News.ru 03:10