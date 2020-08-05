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Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021-2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
РИА Новостивчера в 04:35
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Коммерсантъ

Определены статьи бюджета, которые сократят для оплаты антикризисных трат правительства

Коммерсантъвчера в 15:34
RT на русском

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

RT на русском21:09
URA.Ru

Минфин РФ хочет урезать расходы на Госдуму и Совет Федерации

URA.Ru20:55
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

РИА Новости20:27
Московский Комсомолец

Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ и его администрацию

Московский Комсомолецвчера в 06:47
ПРАЙМ

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

ПРАЙМвчера в 04:25
Ведомости

На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:17
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 06:23
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Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русскомвчера в 09:45
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Мирзов подарил одежду Кокорину: видео

Пресс-служба красно-белых в Twitter опубликовала забавное видео, на котором нападающие Александр Кокорин и Резиуан Мирзов в шутливой манере обнимаются, после чего новичку клуба предлагают примерить предмет одежды.
Газета.Ruвчера в 16:59
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Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

Помощник американского лидера, эксперт по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен выступил с заявлением о выгоде и торговой пользе налаживания дружественных отношений между Соединёнными Штатами и Россией.
CT news3 августа в 08:56
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Голкипер Шестеркин сыграет за «Рейнджерс» в матче с «Каролиной»

Российский голкипер Игорь Шестеркин сыграет за "Нью-Йорк Рейнджерс" в третьем матче предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной Харрикейнз", передает пресс-служба команды.
Газета.Ru18:05
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Эсминцу США USS Porter потребовался ремонт после учений в Черном море

Известно, что за две недели до подписания контракта американский эсминец с указанным локатором на борту вошел в акваторию Черного моря, где проводились учения с румынским фрегатом Regina Marina.
Экономика сегоднявчера в 03:25
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUMвчера в 04:23
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В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском19:50
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Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
РБК23:11
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