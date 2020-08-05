Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Смотрите также
Среди пострадавших при взрыве в Бейруте обнаружено 48 сотрудников ООН
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
В Минздраве Ливана сообщили о переполненности столичных больниц после взрыва
На Кубани 301 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов
Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
Суд арестовал владельца турбазы на Алтае, где погибла семья с детьми
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Шнуров возглавил рейтинг богатейших российских звезд по версии Forbes
Эсминцу США USS Porter потребовался ремонт после учений в Черном море
Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Ещё 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Министерство финансов России предложило в 2021-2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.В источнике
С чего всё началось
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
РИА Новостивчера в 04:35
Подробнее о событии
Определены статьи бюджета, которые сократят для оплаты антикризисных трат правительства
Коммерсантъвчера в 15:34
Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ и его администрацию
Московский Комсомолецвчера в 06:47