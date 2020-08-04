Экономика

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Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
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с чего всё началось

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости20:27

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В Минфине предложили сократить расходы на Госдуму и Совфед

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Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

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