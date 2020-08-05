Экономика
ИзвестияМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.
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Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.РИА Новостивчера в 20:27
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В Вольске Саратовской области собака покусала трехлетнего мальчика. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Взгляд-инфо 04:03
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
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С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
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Газета.Ru 06:34
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«Копенгаген» — «Истанбул». Прогноз: Демба Ба, Робиньо, Н’Дойе и Шкртел не станут спешить
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По информации издания, сумма трансфера составит €10 млн. Отмечается, что сам игрок согласен продолжить карьеру в России.
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Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
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«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из России с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — указано в сообщении КПМГ.
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