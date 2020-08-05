Экономика
ИзвестияМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.
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Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.РИА Новостивчера в 20:27
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Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Культура
Джорджа Мартина обвинили в расизме и трансфобии
Американского писателя Джорджа Мартина, автора цикла "Песнь Льда и Пламени" (по мотивам которого снят сериал "Игра престолов"), обвинили в расизме и трансфобии.
РЕН ТВ 06:02
Происшествия
Число погибших при взрывах в Бейруте превысило 100 человек
Красный крест обновил информацию о погибших и раненых в результате взрывов в порту Бейрута.
Новый Век 03:05
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В Бейруте 300 тысяч жителей остались без домов после взрыва в порту
По данным губернатора Марвана Аббуда, без крова остались около 300 тысяч человек.
Дума ТВ 07:27
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В России запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые
На c-store.ru можно самому определить стоимость старой техники Apple, используя для этого онлайн-калькулятор.
Evo-rus.com 07:55
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Армия и оружие
Серийное производство пистолетов «Удав» начато в России
Входящий в состав Ростеха ЦНИИТочмаш начал производство первой серийной партии новейшего самозарядного 9-мм пистолета "Удав", сообщили в пресс-службе Ростеха со ссылкой на главу ЦНИИТочмаша Альберта Бакова.
Газета.Ru 07:49
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Общество
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
Общество
Глава Калмыкии Хасиков заразился коронавирусом
Элиста, 5 августа 2020, 14:36 — REGNUM У главы Республики Калмыкия Бату Хасикова подтверждено заражение коронавирусом, об этом он сам сообщил в видеообращении 5 августа.
REGNUM 07:36
Политика
Премьер-министр Болгарии заявил, что готов уйти в отставку
Премьер-министр Болгарии заявил, что готов уйти в отставку Таким образом он хочет снизить напряжение в стране.
Экспресс газета 07:30
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news вчера в 19:32
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Политика
Медведев заявил о необходимости считаться со сторонниками Фургала
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поддерживает много людей и государство должно с этим считаться, заявил бывший глава правительства России, зампредседателя Совета безопасности и глава «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев.
РБК 08:00
Финансы
Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе
Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета 07:12
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Политика
Украина отменила действие очередного договора в рамках СНГ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.
REGNUM 07:49
Происшествия
В Вольске алабай искусал трехлетнего мальчика
Мать мальчика в сообществе "Подслушано в Вольске" в соцсети "Вконтакте" написала, что нападение алабая на ее трехлетнего сына произошло 2 августа.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:18
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Popcornnews.ru 04:15
Армия и оружие
Корвет проекта 20380 «Алдар Цыденжапов» прошёл первый этап испытаний
Во Владивостоке, на сдаточной базе Амурского судостроительного завода (АСЗ), завершился этап швартовых испытаний новейшего корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", который построен на предприятии специально для Тихоокеанского флота - говорится в сообщении.
Военное обозрение 02:14
Экономика
Кузбасс отправил на экспорт 541 тонну мороженого
Кемерово, 5 августа 2020, 12:18 — REGNUM Кемеровская область по итогам первого полугодия 2020 года экспортировала за рубеж 541 тонну мороженого на сумму 67,3 млн рублей.
REGNUM 05:18