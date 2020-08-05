Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.

с чего всё началось

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Экономика Россия выходит из налогового соглашения с Кипром Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. 1K

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции. 605

Политика В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока» "Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока". 87

Экономика Сулейман Керимов впервые возглавил российский список Forbes С оценкой состояния в 24,7 миллиарда долларов семья Керимова опередила бывшего лидера списка Владимира Потанина. 2

Общество Глава Калмыкии заразился коронавирусом Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился COVID-19. Об этом он сообщил из больничной палаты в своем аккаунте в Instagram.

Энергетика Группа трейдеров за день заработала $500 млн на обвале нефтяных цен Группа трейдеров из небольшой британской компании Vega Capital London Ltd сумела заработать на произошедшем 20 апреля обвале цен на нефть марки WTI около $500 млн, сообщает Bloomberg Businessweek со ссылкой на свои источники.

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду. 354

Политика Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.

Общество В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией. 1,3K

Происшествия Беспилотник снял последствия мощного взрыва в Бейруте Как ранее сообщали «Кубанские новости», 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв.

Гаджеты Sony представила 360-градусные изображения аксессуаров для PS5 Sony обновила страницы с описанием аксессуаров для PlayStation 5. На новых анимированных изображениях можно со всех сторон рассмотреть контроллер, наушники и другие устройства. 1

Единоборства Яир Родригес снят с боя против Магомедшарипова Бой между Родригесом и Магомедшариповым должен был состояться еще в 2018, однако и тогда травма вынудила мексиканца сняться с боя.