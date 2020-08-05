Экономика
RT на русскомМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
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Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.РИА Новостивчера в 20:27
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Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
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В порту Бейрута в результате взрыва погибли десять пожарных
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Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.
Российская газета 05:30
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Жители пяти российских регионов получают повышенные дозы облучения
Роспотребнадзор объявил, что жители ряда регионов Сибири, Дальнего Востока и юга России сталкиваются с риском повышенного облучения природными источниками радиоактивного газа - радона.
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Минобороны получило от производителя второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
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В Нижегородской области выявлено 24446 случаев заражения коронавирусом
В Нижегородской области, по данным Официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса, зарегистрировано 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Финансы
ВТБ может направить на дивиденды за 2019 год 10% от прибыли по МСФО
Правительство России разрешило ВТБ направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года 10% от чистой прибыли по МСФО.
Finam.Ru 05:33
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
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ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%
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ИА БанкИнформСервис 03:32
Общество
Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничение на пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России.
BFM.ru 04:48
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Политика
МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель
Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс вчера в 12:14
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 117 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 117 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписали из больниц 104 человека, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф В оперативном штабе региона уточнили, что заболели 67 женщин и 50 мужчин.
Деловая газета. Юг 04:03
Экономика
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Кемерово, 5 августа 2020, 12:18 — REGNUM Кемеровская область по итогам первого полугодия 2020 года экспортировала за рубеж 541 тонну мороженого на сумму 67,3 млн рублей.
REGNUM 05:18
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
Российская газета 04:13
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Происшествия
В столице Ливана уточняется число жертв после мощнейшего взрыва
В Бейруте число жертв названо пока 78 человек, пострадавших на данный момент свыше 4000. С каждым часом их количество увеличивается.
Татарстан Сегодня 05:57
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM вчера в 11:41
Экономика
Хабаровский край набрал 8 млрд кредитов за время работы Фургала
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал увеличил общую сумму кредитов за годы своей работы на посту главы региона на 8 млрд рублей.
iReactor 05:17
Общество
Роспотребнадзор рассказал о вакцине «Вектора» против коронавируса
Отмечается, что при разработке вакцины «ЭпиВакКорона» центром «Вектор» учитываются все обязательные требования и нормативные рекомендации, предусмотренные российским законодательством.
RT на русском 05:51
Общество
Более 20 выпускников в Дзержинске получили 100 баллов по итогу ЕГЭ
Более 20 выпускников в Дзержинске получили 100 баллов по итогу ЕГЭ, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Время Н 03 августа в 13:13
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многовекторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
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