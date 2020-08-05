Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.

с чего всё началось

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Происшествия В порту Бейрута в результате взрыва погибли десять пожарных В порту Бейрута в результате взрыва погибла бригада пожарных. Об этом сообщил мэр ливанской столицы Марван Аббуд.

Общество Жители пяти российских регионов получают повышенные дозы облучения Роспотребнадзор объявил, что жители ряда регионов Сибири, Дальнего Востока и юга России сталкиваются с риском повышенного облучения природными источниками радиоактивного газа - радона. 59

Здоровье В Нижегородской области выявлено 24446 случаев заражения коронавирусом В Нижегородской области, по данным Официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса, зарегистрировано 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 4

Политика Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей. 138

Финансы ВТБ может направить на дивиденды за 2019 год 10% от прибыли по МСФО Правительство России разрешило ВТБ направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года 10% от чистой прибыли по МСФО.

Экономика ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4% Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки. 77

Политика МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. 31

Происшествия На Кубани за сутки подтвердилось 117 случаев коронавируса В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 117 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписали из больниц 104 человека, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф В оперативном штабе региона уточнили, что заболели 67 женщин и 50 мужчин. 1,3K

Экономика Кузбасс отправил на экспорт 541 тонну мороженого Кемерово, 5 августа 2020, 12:18 — REGNUM Кемеровская область по итогам первого полугодия 2020 года экспортировала за рубеж 541 тонну мороженого на сумму 67,3 млн рублей. 2

Общество В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%. 205

Происшествия В столице Ливана уточняется число жертв после мощнейшего взрыва В Бейруте число жертв названо пока 78 человек, пострадавших на данный момент свыше 4000. С каждым часом их количество увеличивается.

Экономика Хабаровский край набрал 8 млрд кредитов за время работы Фургала Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал увеличил общую сумму кредитов за годы своей работы на посту главы региона на 8 млрд рублей. 35

Общество Более 20 выпускников в Дзержинске получили 100 баллов по итогу ЕГЭ Более 20 выпускников в Дзержинске получили 100 баллов по итогу ЕГЭ, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.