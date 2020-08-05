Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Совфеде отреагировали на идею Минфина сократить расходы

Газета.Ru04:16
RT на русском

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

RT на русском21:09
РИА Новости

В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы

РИА Новости03:27
Известия

Минфин предложил сократить финансирование атомной отрасли

Известия00:57
URA.Ru

Минфин РФ намерен резко урезать траты на атомную промышленность

URA.Ru00:28
РБК

Минфин предложил урезать траты на Госдуму и Совфед

РБК22:00
Lenta.ru

В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы на сенаторов

Lenta.ru04:12
Реклама
Реклама
Реклама

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК02:30
49
Реклама

Тихановская попросила Меркель проследить за выборами в Белоруссии

Конкурент белорусского лидера Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская попросила немецкого канцлера Ангелу Меркель проконтролировать соблюдение честного избирательного процесса.
Народные новости03:55
1
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Псковское соединение ВДВ возглавил полковник Сергей Чубарыкин

Псков, 5 августа 2020, 05:30 — REGNUM Командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил (ВС) России генерал-полковник Андрей Сердюков представил командованию Псковского гвардейского соединения ВДВ нового командира — полковника Сергея Чубарыкина.
REGNUM22:30
Реклама
Реклама