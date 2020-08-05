Экономика
ИзвестияМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.
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с чего всё началось
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.РИА Новостивчера в 20:27
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Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
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Финансы
ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
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ТАСС 05:30
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Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
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В порту Бейрута в результате взрыва погибла бригада пожарных. Об этом сообщил мэр ливанской столицы Марван Аббуд.
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СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
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Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
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CT news вчера в 20:35
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии пожаловался на угрозы
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко.
РИА Новости 03:42
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Армия и оружие
ВМС Украины намерены усилиться американскими ПКР ВGM-176В Griffin
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Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Космос
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет
Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.
Российская газета 05:30
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Руководство ФК «Крылья Советов» отправлено в отставку
На официальном сайте правительства Самары появилась новость об отставке Виталия Шашкова и Геннадия Голубина, которые являются генеральным и спортивным директорами ФК «Крылья Советов» соответственно.
CT news 02:26
Политика
Трамп заявил, что генералы в США считают взрыв в Бейруте нападением
Газета.Ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Общество
Соловьев назвал Кокорина и Мамаева «быдляком» и раскричался
Телеведущий Владимир Соловьев возмутился результатами пересмотра дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в ходе которого последнего оправдали по статье «Хулиганство».
Lenta.ru 05:27
Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Политика
Явка в первый день досрочного голосования в Белоруссии составила 4,98%
Минск, 5 августа 2020, 09:55 — REGNUM Явка избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%.
REGNUM 02:55
Политика
Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям
По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, повышение пенсионного возраста было «продавлено» прежним правительством, которое теперь ушло в отставку, и у государственной думы появился реальный шанс вернуть ситуацию под свой контроль.
Амур.инфо 03 августа в 10:27
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многовекторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM вчера в 06:59
Общество
Екатеринбургского активиста Ширшикова отправят в колонию-поселение
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил наказание активисту Ярославу Ширшикову. Он проведет семь месяцев в колонии-поселении.
Вечерние Ведомости 03:44
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 117 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 117 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписали из больниц 104 человека, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф В оперативном штабе региона уточнили, что заболели 67 женщин и 50 мужчин.
Деловая газета. Юг 04:03
Происшествия
Экс-главе пензенского Минсельхоза вменяют два эпизода мошенничества
Уголовное дело, фигурантом которого является экс-министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, расследуется по двум эпизодам мошенничества с бюджетными средствами, а также по покушению на мошенничество.
ТАСС 05:14