Экономика
RT на русскомМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
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с чего всё началось
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.РИА Новостивчера в 20:27
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Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
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Политика
Facebook удалил видео с аккаунта Трампа из-за лжи о COVID-19
Американская компания Facebook удалила видео с аккаунта президента США Дональда Трампа, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе, сообщает телеканал NBC News.
РИА Новости 19:12
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По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар
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Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4
Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
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Игры
Тираж GreedFall превысил миллион копий
Издатели поблагодарили всех поклонников игры за мощную поддержку и по такому случаю напомнили о трейлере Call to Adventure с хвалебными цитатами критиков. @greedfall has sold over one million copies worldwide.
Игромания.ру 10:38
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Общество
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК 17:24
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Политика
Лукашенко не хочет видеть своего сына во главе Беларуси
В ходе разговора белорусский президент сказал, что не хотел бы видеть своего сына Николая на посту президента Беларуси.
DixiNews 18:48
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news 15:40
Экономика
Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм
Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм Государственный Фонд кино в суде потребовал 30 млн руб. от писателя Олега Роя и связанной с ним студии.
Коммерсантъ 13:58
Гаджеты
Huawei возглавила рейтинг лучших производителей смартфонов в России
Аналитическая компания Canalys опубликовала рейтинг лучших производителей смартфонов в России по итогам второго квартала 2020 года.
Деловое.ТВ 09:14
Гаджеты
Google представила собственный аналог AirDrop для Android
Google представила собственный аналог AirDrop для Android-устройств, позволяющий делиться ссылками, файлами и фото с находящимися рядом пользователями.
Дни24 07:07
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Космос
NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовятся к катастрофе
Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
Vesiskitim.ru 07:27
Культура
Раскрыта дата выхода четвертого сезона сериала «Ольга»
Создатели одного из самых популярных проектов телеканала ТНТ, комедийного шоу «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли, объявили дату выхода долгожданного четвертого сезона.
Киноафиша России 07:09
Экономика
Большинство застройщиков в России планируют снижение прибыли в 2020 году
Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.
REGNUM 17:43
Здоровье
6 больниц Тульской области зарезервированы для больных коронавирусом
Эрк сообщил, что до тех пор, пока в Тульской области будут выявляться случаи заболевания коронавирусом, 6 больниц останутся зарезервированными для лечения коронавирусных пациентов.
Тульские Известия 06:44
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Настя Ивлеева возвращается в шоу «Орел и Решка»
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Daily 03 августа в 03:41
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Общество
Лидер «Желтых жилетов» рассказал о последствиях взрыва в Бейруте для Франции
Взрыв в порту Бейрута подорвет морские отношения и транспортное сообщение между Францией и Ливаном, заявил в интервью Федеральному агентству новостей один из лидеров французского протестного движения «Желтые жилеты», кандидат на выборы в Европарламент от партии «Debout la France» Бенжамин Коши.
ФАН 09:26
Армия и оружие
Опубликовано полное видео подрыва российской колонны военных в Сирии
Discover24 12:22
Политика
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
«Программа Госдепартамента Rewards for Justice предполагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая ведёт к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определённой преступной деятельности в киберпространстве», — заявил Помпео.
REGNUM 18:48
Авто
Audi назвала стоимость универсала Audi A6 allroad quattro в России
Помимо лимитированной модификации A6 Allroad quattro, автоконцерн Audi выведет на российский рынок стандартную модель, стоимость которой на 1 миллион рублей ниже.
Дни24 вчера в 11:26