Экономика

RT на русскомRT на русскомМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 20:27

Подробнее о событии

Минфин хочет сократить расходы на развитие промышленности на 23%

Газета.Ru12:31

Парламентская комиссия изучит предложение по сокращению расходов Госдумы и Совфеда

ТАСС09:09

Минфин РФ хочет урезать расходы на Госдуму и Совет Федерации

URA.Ruвчера в 20:55

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Известиявчера в 22:20

Минфин предложил урезать траты на Госдуму и Совфед

РБКвчера в 22:00

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

RT на русскомвчера в 21:09

В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы

РИА Новости03:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru 13:27
13
Общество

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM 17:00
Политика

Facebook удалил видео с аккаунта Трампа из-за лжи о COVID-19

Американская компания Facebook удалила видео с аккаунта президента США Дональда Трампа, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе, сообщает телеканал NBC News.
РИА Новости 19:12
Общество

Лоза раскритиковал Ефремова за отказ признать вину в ДТП

Известия 18:41
7
Экономика

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар.
Lenta.ru 19:15
Игры

Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4

Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com 04:37
19
Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
403
Игры

Тираж GreedFall превысил миллион копий

Издатели поблагодарили всех поклонников игры за мощную поддержку и по такому случаю напомнили о трейлере Call to Adventure с хвалебными цитатами критиков. @greedfall has sold over one million copies worldwide.
Игромания.ру 10:38
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
8
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
2,4K
Общество

Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»

Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК 17:24
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
37
Политика

Лукашенко не хочет видеть своего сына во главе Беларуси

В ходе разговора белорусский президент сказал, что не хотел бы видеть своего сына Николая на посту президента Беларуси.
DixiNews 18:48
Политика

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news 15:40
Экономика

Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм

Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм Государственный Фонд кино в суде потребовал 30 млн руб. от писателя Олега Роя и связанной с ним студии.
Коммерсантъ 13:58
Гаджеты

Huawei возглавила рейтинг лучших производителей смартфонов в России

Аналитическая компания Canalys опубликовала рейтинг лучших производителей смартфонов в России по итогам второго квартала 2020 года.
Деловое.ТВ 09:14
Гаджеты

Google представила собственный аналог AirDrop для Android

Google представила собственный аналог AirDrop для Android-устройств, позволяющий делиться ссылками, файлами и фото с находящимися рядом пользователями.
Дни24 07:07
Происшествия

В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
103
Космос

NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовятся к катастрофе

Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
Vesiskitim.ru 07:27
4
Культура

Раскрыта дата выхода четвертого сезона сериала «Ольга»

Создатели одного из самых популярных проектов телеканала ТНТ, комедийного шоу «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли, объявили дату выхода долгожданного четвертого сезона.
Киноафиша России 07:09
2
Экономика

Большинство застройщиков в России планируют снижение прибыли в 2020 году

Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.
REGNUM 17:43
Здоровье

6 больниц Тульской области зарезервированы для больных коронавирусом

Эрк сообщил, что до тех пор, пока в Тульской области будут выявляться случаи заболевания коронавирусом, 6 больниц останутся зарезервированными для лечения коронавирусных пациентов.
Тульские Известия 06:44
3
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева возвращается в шоу «Орел и Решка»

Настя, пакуй чемоданы – будем снимать новый сезон, – написано в инстаграме телеканала «Пятница». Эти сведения подтвердила сама Ивлеева.
Daily 03 августа в 03:41
30
Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
2,4K
Общество

Лидер «Желтых жилетов» рассказал о последствиях взрыва в Бейруте для Франции

Взрыв в порту Бейрута подорвет морские отношения и транспортное сообщение между Францией и Ливаном, заявил в интервью Федеральному агентству новостей один из лидеров французского протестного движения «Желтые жилеты», кандидат на выборы в Европарламент от партии «Debout la France» Бенжамин Коши.
ФАН 09:26
Экономика

На чем заработали и потеряли Disney и Sony из-за коронавируса

Газета.Ru 08:55
1
Армия и оружие

Опубликовано полное видео подрыва российской колонны военных в Сирии

Discover24 12:22
28
Политика

В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

«Программа Госдепартамента Rewards for Justice предполагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая ведёт к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определённой преступной деятельности в киберпространстве», — заявил Помпео.
REGNUM 18:48
105
Авто

Audi назвала стоимость универсала Audi A6 allroad quattro в России

Помимо лимитированной модификации A6 Allroad quattro, автоконцерн Audi выведет на российский рынок стандартную модель, стоимость которой на 1 миллион рублей ниже.
Дни24 вчера в 11:26
35
Армия и оружие

Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии

Вести.Ru 18:25
30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное