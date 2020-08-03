Экономика
РИА НовостиМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить7,1K
с чего всё началось
В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.РИА Новости04:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Общество
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.
Эхо Москвы 15:58
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM 22:17
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Политика
Горбачев поддержал присвоение титула пэра Лебедеву-младшему
Лебедев-младший является владельцем компании Lebedev Holdings Ltd, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard, а после присвоения титула также войдет в верхнюю палату парламента Великобритании.
Национальная служба новостей 07:11
Авто
Audi назвала цены на универсал Audi A6 allroad quattro в России
Озвучены рублевые цены новинки, которые стартуют с отметки 4 миллиона 259 тысяч рублей.
Evo-rus.com 09:42
Политика
В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
REGNUM 20:20
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Технологии
В Минпросвещения ответили, будут ли раздавать планшеты школьникам
Минпросвещения РФ не будет навязывать школьникам использование гаджетов, а предоставит этот выбор их родителям.
URA.Ru 22:41
Общество
В Омской области расширили список мест, где обязательно ношение масок
В Омской области расширили список мест, где ношение медицинских масок станет обязательным.
RuNews24.ru 21:11
Транспорт
Камчатских чиновников пересадят со служебных авто на такси
Российская газета 21:44
Происшествия
Нитрат аммония мог быть привезен в Бейрут из Грузии
Нитрат аммония (аммиачная селитра), который взорвался сегодня из-за сварочных работ в порту Бейрута и привел к гибели 73 человек (еще 3700 пострадали) мог быть перегружен для хранения с судна Rhosus под молдавским флагом, которое в 2013 году перевозило 2750 тонн нитрата аммония из Батуми в Мозамбик.
Российская газета 18:35
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости 20:04
Общество
Премьер-министр Мишустин приедет на Дальний Восток и в Хабаровск?
Телеграм-канал «Пул №3» пишет: «Михаил Мишустин едет в недельную поездку по Дальнему Востоку от Анадыря до Благовещенска, но Хабаровска в списке нет».
REGNUM 22:46
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Экономика
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru 05:55
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Страна Советов on-line 14:24
Общество
Уральский депутат задекларировал четыре копейки годового дохода
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, в 2015 году предложивший жителям России меньше есть во время кризиса, в 2019 году заработал четыре копейки.
UfaTime.ru 21:38
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил за Санчо €100 млн
По информации журналиста Танкреди Палмери англичане предложили дортмундскому клубу €100 млн одним платежом в то время, как сама "Боруссия" требует за своего игрока €120 млн.
Газета.Ru 22:05
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Кино
Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Псковское агентство информации 14:42
Наука
Причиной последнего оледенения стали вулканические извержения
Ученые считают, что оледенение вызвано не падением крупного метеорита, как считалось ранее, а массовыми извержениями вулканов.
Evo-rus.com вчера в 01:32
Кино
Брэдли Куперу предложили роль в новом проекте Пола Томаса Андерсона
Новый фильм Пола Томаса Андерсона вот-вот обзаведется первой звездой — об участии в картине договариваются с Брэдли Купером.
Кinomania 12:26
Наука
Предок коронавируса COVID-19 появился еще 70 лет назад
Эксперты добавили, что коронавирус, вызвавший пандемию, также входит в данную подгруппу.
МедиаПоток 01:56