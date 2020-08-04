Экономика
ИзвестияМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.
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Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей.РИА Новостивчера в 20:27
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
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РИА Новости вчера в 20:04
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ФАН 03 августа в 09:31
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Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек
По меньшей мере 78 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.
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Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Страна Советов on-line вчера в 14:24
Энергетика
Украина отказалась возобновлять покупку газа у России
Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.
Lenta.ru вчера в 09:05
Политика
МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель
Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру вчера в 02:29
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
Происшествия
Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском вчера в 12:34
Происшествия
Ливанский телеканал озвучил новую версию о взрыве в Бейруте
Народные новости вчера в 18:31
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Чемпионат вчера в 15:03
Политика
Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
РБК вчера в 23:11
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:48
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Кино
Режиссер «Сумерек» заявила о продолжении вампирской саги
Piter.tv 03 августа в 07:35
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка
REGNUM вчера в 09:59
Наука
Некоторые виды грибов могут подавлять раковые клетки
Международная группа ученых обнаружила, что некоторые виды уральских грибов, которые растут на древесине, обладают способностью подавлять раковые клетки.
Rusargument вчера в 15:40
Общество
Россияне раскрыли причины увольнений
Главной причиной увольнения 31 процент респондентов назвали неготовность работодателя к повышению зарплаты работников.
Lenta.ru вчера в 21:42
Общество
МВД уточнило механизм исчисления срока наказания водителей
Ведомство предложило скорректировать ст. 4.6 КоАП РФ с целью уточнения механизма исчисления срока, в течение которого водитель, совершивший повторное правонарушение, привлекается к усиленной ответственности.
Quto.ru вчера в 04:01
Кино
Слух о своем переходе из Marvel в DC прокомментировал Райан Рейнольдс
Актер в своем «Твиттер» решил разъяснить ситуацию сам и прокомментировать данную новость.
ГЛАС.RU вчера в 09:09
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Футбол
Руководство ФК «Крылья Советов» отправлено в отставку
Руководство самарских «Крыльев Советов» были отправлены в отставку.
Vprognoze.ru вчера в 22:22
Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
CT news вчера в 14:30
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости вчера в 19:58
Экономика
СИБУР, Saudi Aramco и Total отказались от проекта в Саудовской Аравии
Saudi Aramco, Total и СИБУР отказались от нефтехимического проекта в Саудовской Аравии, поскольку он не имеет экономического потенциала в текущих рыночных условиях.
Интерфакс вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
Наука
Ученые выяснили, почему чай из микроволновки невкусный
Американские физики выяснили почему чай, заваренный в воде, которую вскипятили в микроволновке, невкусный.
Вечерняя Москва вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Технологии
В Минпросвещения ответили, будут ли раздавать планшеты школьникам
Минпросвещения РФ не будет навязывать школьникам использование гаджетов, а предоставит этот выбор их родителям.
URA.Ru вчера в 22:41
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Зарядка смартфона до 100% сокращает его срок службы
Крайности приведут к исчерпанию емкости аккумулятора уже через 300-500 циклов.
MOS.news вчера в 11:50