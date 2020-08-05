Экономика
RT на русскомМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
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Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.РИА Новостивчера в 20:27
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
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В России разработали новый метод лечения COVID-19
Российские ученые создали светодиодную установку, которая позволяет безопасно лечить тяжелые заболевания, в том числе COVID-19.
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Футбол
Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу
В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
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На строительство судов по итогам крабовых аукционов "Русский краб" Франка потратит около 15 млрд руб. РРПК предлагает Мишустину рассмотреть несколько предложений по реформе отрасли.
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Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
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Газизов назвал главную задачу «Спартака» в новом сезоне
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