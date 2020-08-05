В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы

Ранее Минфин предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей. В итоге ежегодное финансирование может составить около семи миллиардов.