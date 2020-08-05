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РИА Новости
РИА Новости

В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы

Ранее Минфин предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей. В итоге ежегодное финансирование может составить около семи миллиардов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости20:27
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Известия

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Известия22:20
Газета.Ru

В Совфеде отреагировали на идею Минфина сократить расходы

Газета.Ru04:16
РИА Новости

В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы

РИА Новости03:27
ТАСС

Парламентская комиссия изучит предложение по сокращению расходов Госдумы и Совфеда

ТАСС09:09
РБК

Минфин предложил урезать траты на Госдуму и Совфед

РБК22:00
RT на русском

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

RT на русском21:09
URA.Ru

Минфин РФ хочет урезать расходы на Госдуму и Совет Федерации

URA.Ru20:55
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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