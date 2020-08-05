Экономика
RT на русскомМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
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Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.РИА Новостивчера в 20:27
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Завершились два матча в рамках 1/8 Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «ЛАСК».
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Происшествия
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Представители Microsoft заявили, что не намерены избавляться от Xbox Live Gold и делать его бесплатным.
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Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.
Московский Комсомолец 17:02
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РФ вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море
Михаил Гончар считает, что свидетельством российского контроля черноморской акватории служат прошедшие учения НАТО «Sea Breeze», в ходе которых военные суда альянса «были выдавлены» из исключительной морской зоны России береговыми кораблями.
Военное дело 02:01
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Ранее сообщалось, что 27-летний ивуарийский защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье принял предложение о переходе в «Милан».
Чемпионат 17:22
Общество
Петербургу предложили перейти ко второму этапу снятия ограничений
Руководство федерального Роспотребнадзора предлагает Санкт-Петербургу переходить ко второму этапу снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.
RT на русском 13:00
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Газизов назвал главную задачу «Спартака» в новом сезоне
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов 5 августа заявил, что главной целью команды в новом сезоне является завоевание титула.
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Кино
На новых концепт-артах «Аватара 2» показали краба-батискаф
Продюсер сиквелов «Аватара» Джон Ландау поделился парочкой эксклюзивных концепт-артов предстоящих продолжений.
Киноафиша России 08:14
Общество
Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова
Управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направили в адвокатские палаты представления о привлечении к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
РБК 13:43
Политика
Глава Пентагона прокомментировал взрыв в Бейруте
Министр обороны США Марк Эспер в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, прокомментировал взрыв в Бейруте.
RT на русском 15:43
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Футбол
Газизов: Кокорин перешел в «Спартак» не из-за денег
Финансовый вопрос не стоял во главе угла для Александра Кокорина в переговорах с московским "Спартаком".
ТАСС Спорт 16:46
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО вчера в 10:46
Футбол
Глушаков прокомментировал своё возможное возвращение в «Спартак»
Хавбек Денис Глушаков пока не знает, где продолжит карьеру. Ранее футболист выступал за грозненский "Ахмат".
Sport.ru 14:44
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
News.ru 09:07
Происшествия
Трех мигрантов задержали под Самарой после попытки прорыва в Казахстан
После столкновений мигрантов с правоохранителями были задержаны трое зачинщиков беспорядков, сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. главы Большечерниговского района Самарской области Александра Сомова.
РЕН ТВ 04:07
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 16:10
Политика
Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы
«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБК 16:33