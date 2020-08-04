Экономика
ИзвестияМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.
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Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.РИА Новостивчера в 20:27
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В мессенджере WhatsApp появилась новая функция "search the web", помогающая пользователю определить фейковое сообщение.
МонаВиста вчера в 14:08
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К экс-президенту компании «Интеко» Солощанскому пришли с обысками
Следователи пришли с обысками в квартиру бывшего президента девеоперской компании Москва.
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"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
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Популярная российская телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова согласилась принять участие в одном из популярнейших шоу на телевидении.
CT news вчера в 20:24
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Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
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Минтруд заявил о создании механизма проверки гражданства госслужащих
В России создан механизм проверки выполнения требований о гражданстве государственных служащих, сообщили в Минтруде.
RT на русском вчера в 21:52
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С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
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РИА Новости вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols
По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
CT news вчера в 16:42
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LG показала гибкие, скручивающиеся и прозрачные дисплеи для техники будущего
Южнокорейская компания LG в ходе виртуальной конференции 2020 Society for Information Display (SID) показала новейшие разработки в области дисплеев на органических светодиодах (OLED).
3DNews 01:47
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
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94 случая коронавируса выявили за сутки в Кузбассе
Новые заражения зафиксированы в Междуреченске (27), Кемерове (16), Анжеро-Судженске (12), Новокузнецке (10), Белово (9), Беловском МР (4), Березовском (2), Мысках (2), Юрге (2), Гурьевском МО (2), Чебулинском МО (2), Яйском МО (2), Краснобродском (1), Промышленновском МО (1), Тисульском МР (1), Тяжинском МО (1). На 4 августа у 3 965 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com вчера в 02:02
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Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине
В качестве предложения первый президент Украины считает необходимым сделать республику Крым не автономией, а национальной территорией.
ИА Красная Весна вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Известия вчера в 04:46
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:32
Общество
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском вчера в 19:50
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов
РИА Новости вчера в 15:01
Экономика
Цена золота в Японии обновила исторический максимум
Розничные цены на золото в Японии обновили исторический максимум, сообщило Киодо.
Взгляд.ру вчера в 23:03
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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС вчера в 03:26
Политика
Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев получает такую же зарплату, какая была у Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств предпринимателей и снятого с должности главы края в июле.
РБК 01:10
Здоровье
Страдающим от гипертонии россиянам дали несколько советов
Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова в интервью телеканалу «Звезда» дала россиянам, которые страдают от гипертонии, несколько советов.
Lenta.ru 00:38
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
На фоне эпидемии коронавируса в России появилось более 200 фейковых служб доставки товаров и еды.
Lenta.ru вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Армия и оружие
The National Interest назвал преимущество России перед США
Вечерний курьер 03 августа в 04:50
Общество
Россияне перечислили причины увольнения с работы
Главной причиной увольнения 31% респондентов назвали неготовность работодателя повысить зарплату.
Газета.Ru 01:29
Космос
Европа запустит спутники за €445 млн для слежения за уровнем СО2
Миссия Copernicus уже получила контракт на сумму 445 миллионов евро, эти деньги вложила компания OHB-System AG, она же возглавит промышленный консорциум, который приступит к строительству первых двух спутников.
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Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11