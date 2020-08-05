Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.

с чего всё началось

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

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