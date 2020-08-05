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Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
ТАСС

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

ТАСС05:28
Газета.Ru

В Совфеде отреагировали на идею Минфина сократить расходы

Газета.Ru04:16
RT на русском

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

RT на русском21:09
Известия

Минфин предложил сократить финансирование атомной отрасли

Известия00:57
URA.Ru

Минфин РФ намерен резко урезать траты на атомную промышленность

URA.Ru00:28
РБК

Минфин предложил урезать траты на Госдуму и Совфед

РБК22:00
РИА Новости

В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы

РИА Новости03:27

В Японии создают вакцину от коронавируса с помощью шелковичных червей

Профессор Университета Кюсю Такахиро Кусакабэ пояснил, что на поверхности коронавируса есть так называемый спайковый протеин S, он группируется по три и образует те самые «шипы», при помощи которых и происходит заражение.
НТВ06:45
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Ефремов в суде не признал вину в причинении смерти Захарову

Корреспондент агентства ТАСС сообщил из зала Пресненского суда Москвы, где сегодня, 5 августа, начался процесс по делу актера Михаила Ефремова, что артист в рамках заседания суда не признал вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову.
Журналистская правда04:48
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В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском03:29
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК01:55
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ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки.
ИА БанкИнформСервис03:32
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