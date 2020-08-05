Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд

Ежегодное финансирование Совета Федерации предложено уменьшить на семь млрд рублей. Также речь идет о сокращении расходов на Счетную палату на 517,9 млн рублей. Итоговое финансирование, по предварительным расчетам, может приблизиться к отметке в семь миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 20:27

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Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

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URA.Ruвчера в 20:55
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