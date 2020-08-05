Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд

Ежегодное финансирование Совета Федерации предложено уменьшить на семь млрд рублей. Также речь идет о сокращении расходов на Счетную палату на 517,9 млн рублей. Итоговое финансирование, по предварительным расчетам, может приблизиться к отметке в семь миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 20:27

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Минфин предложил урезать траты на Госдуму и Совфед

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Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

RT на русскомвчера в 21:09

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URA.Ruвчера в 20:55
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Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

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Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями.
РБК 08:15
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Политика

Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи

Соперница Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская попросила о помощи канцлера Германии Ангелу Меркель, передает ТАСС.
Lenta.ru 03:59
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Происшествия

Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья

В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
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Экономика

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
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Происшествия

В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма

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Армия и оружие

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В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru 09:01
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Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

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Общество

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По информации журналиста Танкреди Палмери, англичане предложили дортмундскому клубу €100 млн одним платежом в то время, как сама "Боруссия" требует за своего игрока €120 млн.
Газета.Ru вчера в 22:05
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Армия России готовится показать свое лучшее вооружение

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Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России

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Кандидат на пост посла заявила о «шансе» США в Белоруссии

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В Сети опубликовали трейлер первого фильма о Гарри Поттере, в котором произошли существенные изменения.
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