Экономика
Политика СегодняМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд
Ежегодное финансирование Совета Федерации предложено уменьшить на семь млрд рублей. Также речь идет о сокращении расходов на Счетную палату на 517,9 млн рублей. Итоговое финансирование, по предварительным расчетам, может приблизиться к отметке в семь миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.РИА Новости04 августа в 20:27
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Экономика
Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн
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Газета.Ru вчера в 16:32
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Вечерняя Москва вчера в 18:38
Политика
Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
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Коммерсантъ вчера в 20:55
Политика
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Российская Федерация больше не заинтересована в сотрудничестве с прибалтийскими странами в вопросе экономического и торгового партнерства.
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Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4
Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
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Русская Планета 04 августа в 18:51
Шоу-бизнес
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Общество
В Новосибирске подорожал бензин двух марок
Новосибирск, 5 августа 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 28 июля по 3 августа 2020 года потребительские цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и АИ-95 выросли на 0,1%. Об этом сообщил Новосибирскстат.
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Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП
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Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 14:24
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Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
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Газета.Ru вчера в 07:12
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Азиза рассказала, что Караченцов собирался ради нее развестись с женой
Актер говорил Азизе, что готов даже уйти от жены ради нее.
Свободная Пресса вчера в 14:14
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости 04 августа в 19:58
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:43
Общество
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM вчера в 18:41
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В Екатеринбурге повесят полсотни камер для ловли нарушителей
Никогда ранее в Екатеринбурге не появлялось столько комплексов для автоматической ловли нарушителей.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
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Хосеп Бартомеу назвал игроков «Барселоны», которые не продаются
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, кого из футболистов клуб не собирается продавать.
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Медведев призвал считаться со сторонниками Фургала
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, поддерживает много людей, и государство должно с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 09:05
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Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
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В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
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