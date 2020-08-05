Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд
Смотрите также
В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере
«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом Уруновым
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
В суде над Ефремовым перерыв — заседание продолжится 6 августа
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ вспыхнул крупный пожар
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
Лукашенко объяснил основу и суть политики по-белорусски
Минфин увеличит расходы на АП и Совбез РФ на 1,5 млрд рублей
Минфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Лукашенко объяснил основу и суть политики по-белорусски
Армения ограничила вещание российских каналов
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Дуров назвал действия США против TikTok угрозой интернету
Как пишет РИА «Новости», в нём предусмотрено сокращение расходов, выделяемых на содержание Госдумы и Совета Федерации. В целом за период с 2021 по 2023 год на эти ведомства планируется потратить на 1,9 млрд рублей меньше. Урезать расходы собираются поэтапно.В источнике
С чего всё началось
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии