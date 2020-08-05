Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд

Как пишет РИА «Новости», в нём предусмотрено сокращение расходов, выделяемых на содержание Госдумы и Совета Федерации. В целом за период с 2021 по 2023 год на эти ведомства планируется потратить на 1,9 млрд рублей меньше. Урезать расходы собираются поэтапно.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
ТАСС

Парламентская комиссия изучит предложение по сокращению расходов Госдумы и Совфеда

ТАСС09:09
Газета.Ru

В Совфеде отреагировали на идею Минфина сократить расходы

Газета.Ru04:16
РБК

Минфин предложил урезать траты на Госдуму и Совфед

РБК22:00
Известия

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Известия22:20
РИА Новости

В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы

РИА Новости03:27
RT на русском

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

RT на русском21:09
URA.Ru

Минфин РФ хочет урезать расходы на Госдуму и Совет Федерации

URA.Ru20:55

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.
Ведомости08:29
144

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

Благодаря тройному попаданию шайбы в ворота противника, россиянин смог принести победу своей команде и заработать сравнение с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки, прославившимся аналогичным хет-триком.
CT newsвчера в 11:22

Актер Райан Рейнольдс извинился за свадьбу на плантации рабовладельцев

Mario Santoro / AdMedia Голливудский актер из Канады Райан Рейнольдс принес извинения в связи со свадьбой на актрисе Блейк Лайвли, которую супруги сыграли в 2012 году на бывшей рабовладельческой плантации в Южной Каролине.
РЕН ТВ09:46

Дело о насилии в отношении полицейского передали на окружной уровень

Дело о насилии в отношении полицейского передали на окружной уровень Следственный комитет России (СКР) изъял из производства следственного управления по Кабардино-Балкарии уголовное дело адвоката Дианы Ципиновой, которой инкриминируют неопасное для жизни и здоровья насилие в отношении офицера полиции.
Коммерсантъ11:16