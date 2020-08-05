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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд

Как пишет РИА «Новости», в нём предусмотрено сокращение расходов, выделяемых на содержание Госдумы и Совета Федерации. В целом за период с 2021 по 2023 год на эти ведомства планируется потратить на 1,9 млрд рублей меньше. Урезать расходы собираются поэтапно.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
ТАСС

Парламентская комиссия изучит предложение по сокращению расходов Госдумы и Совфеда

ТАСС09:09
Газета.Ru

В Совфеде отреагировали на идею Минфина сократить расходы

Газета.Ru04:16
RT на русском

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

RT на русском21:09
Известия

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Известия22:20
РБК

Минфин предложил урезать траты на Госдуму и Совфед

РБК22:00
РИА Новости

В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы

РИА Новости03:27
URA.Ru

Минфин РФ хочет урезать расходы на Госдуму и Совет Федерации

URA.Ru20:55

Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов

Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2», передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора газопровода.
Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов
RT на русском11:32
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Патрушев рассказал, чей пример вдохновляет украинских националистов

Современные радикальные украинские националисты, выступающие, по сути, за создание на Украине нацистского государства, в своем русофобстве вдохновляются примерами гитлеровской Германии, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
РИА Новости09:01

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъвчера в 13:39
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Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20

За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК10:10
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
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Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Памфилова объяснила причину отсутствия российских наблюдателей тем, что Минск не направил традиционного официального приглашения, а то, что поступило в миссию БДИПЧ при ОБСЕ, запоздало.
Политика Сегодня04:51
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Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям

По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, повышение пенсионного возраста было «продавлено» прежним правительством, которое теперь ушло в отставку, и у государственной думы появился реальный шанс вернуть ситуацию под свой контроль.
Амур.инфо3 августа в 10:27
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