Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд
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Как пишет РИА «Новости», в нём предусмотрено сокращение расходов, выделяемых на содержание Госдумы и Совета Федерации. В целом за период с 2021 по 2023 год на эти ведомства планируется потратить на 1,9 млрд рублей меньше. Урезать расходы собираются поэтапно.В источнике
С чего всё началось
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости20:27
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