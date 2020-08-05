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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд

Как пишет РИА «Новости», в нём предусмотрено сокращение расходов, выделяемых на содержание Госдумы и Совета Федерации. В целом за период с 2021 по 2023 год на эти ведомства планируется потратить на 1,9 млрд рублей меньше. Урезать расходы собираются поэтапно.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минфин хочет сократить расходы на развитие промышленности на 23%

Газета.Ru12:31
ТАСС

Парламентская комиссия изучит предложение по сокращению расходов Госдумы и Совфеда

ТАСС09:09
URA.Ru

Минфин РФ хочет урезать расходы на Госдуму и Совет Федерации

URA.Ru20:55
Известия

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Известия22:20
РБК

Минфин предложил урезать траты на Госдуму и Совфед

РБК22:00
RT на русском

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

RT на русском21:09
РИА Новости

В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы

РИА Новости03:27

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Газета.Ru13:27
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РЕН ТВ04:07
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РИА Новости15:00

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