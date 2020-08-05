Экономика
Цензуры.НетМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд
Как пишет РИА «Новости», в нём предусмотрено сокращение расходов, выделяемых на содержание Госдумы и Совета Федерации. В целом за период с 2021 по 2023 год на эти ведомства планируется потратить на 1,9 млрд рублей меньше. Урезать расходы собираются поэтапно.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.РИА Новостивчера в 20:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Футбол
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru 14:57
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Политика
Лукашенко объяснил основу и суть политики по-белорусски
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, в чем заключается основа и суть политики по-белорусски.
Lenta.ru 13:12
Авто
Honda отзывает в США более 600 тыс. автомобилей
Автоновости дня 14:50
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет 04:57
Экономика
Росстат третью неделю подряд зафиксировал нулевую инфляцию
В России с 28 июля по 3 августа была третью неделю подряд зафиксирована нулевая инфляция, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 13:48
Общество
Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничение на пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России.
BFM.ru 04:48
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел», — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
Экономика
Ставки по вкладам в банках РФ приостановили снижение
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM В российских банках ставки по рублевым вкладам граждан сроком до 1 года приостановили снижение.
REGNUM 04:18
Спорт
В ОКР назвали однозначной рекомендацию набсовета РУСАДА уволить Гануса
По данным ТАСС, Ганус назвал публикацию ударом недоброжелателей и отверг обвинения, сославшись на проведенный за 2018–2019 годы аудит финансовой отчетности.
Известия 11:22
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла из воды ребенка
Семилетняя девочка спасла жизнь мальчику, упавшему в бассейн, видео с камеры видеонаблюдения опубликовано 4 августа каналом РЕН ТВ в Youtube.
ИА Красная Весна 03:19
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
News.ru 09:07
Экономика
Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм
Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм Государственный Фонд кино в суде потребовал 30 млн руб. от писателя Олега Роя и связанной с ним студии.
Коммерсантъ 13:58
Общество
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался своим новым спортивным мотоциклом
В «Инстаграм» Максима сегодня появились несколько фотографий, где Галкин запечатлён рядом со своим новым транспортом - спортивным мотоциклом.
Bimru.ru 11:02
Политика
ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями.
РБК 08:15
Футбол
«Чайка» в Кубке России сыграет с «Текстильщиком»
В Москве прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ.
Чемпионат-Ростов 08:57
Космос
Космический корабль «Орел» сможет летать к Марсу
Piter.tv вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Азиза рассказала, что Караченцов собирался ради нее развестись с женой
Актер говорил Азизе, что готов даже уйти от жены ради нее.
Свободная Пресса 14:14
Политика
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
Обратиться к главе правительства ФРГ Тихановской предложил журналист, попросивший ее сформулировать послание Ангеле Меркель.
РБК 11:37
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Финансы
Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе
Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета 07:12