Экономика
ИзвестияМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.
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с чего всё началось
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.РИА Новостивчера в 20:27
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Адольфо Гайч подписал пятилетний контракт с ЦСКА
ЦСКА объявил о подписании контракта с экс-нападающим "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчем.
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В краевом онкодиспансере запустили генетические тестирования
В красноярском онкологическом диспансере запустили новое направление обследований генетическое тестирование.
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Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
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Выставка приурочена к 30-летней годовщине со дня смерти Цоя.
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Беглов посетил петербургский бар, которому угрожает закрытие
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил один из баров, которому грозит закрытие из-за нового закона о «наливайках».
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
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По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн 00:27
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Власти Ливана подсчитали число погибших от взрыва в порту Бейрута
Правительство Ливана отметило, что во время взрыва в порту Бейрута погибло более ста человек.
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Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
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В Москве ограбили коттедж банкира Тинькова
Вести.Ru 07:41
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Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
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Общество
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Космос
Астрономы опровергли версию о вращении Земли вокруг Солнца
Дни24 вчера в 04:22
Спорт
Ганус может быть уволен с поста главы РУСАДА
Глава РУСАДА под угрозой увольнения 5 августа Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провел заседание, на повестке дня которого стоял вопрос о дальнейшей судьбе генерального директора ведомства Юрия Гануса.
Газета.Ru 11:51
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:44
Политика
Патрушев заявил о геббельсовской пропаганде со стороны Запада
Антироссийская пропаганда Запада повторяет приемы, которые использовала в свое время гитлеровская Германиа.
Московский Комсомолец 11:45
Шоу-бизнес
Гузеева обратилась к хейтерам и попросила их отстать
Гузеева в своём аккаунте в Instagram заявила, что испытывает к хейтерам сочувствие, и попросила отстать, назвав их «недорогие плохие люди».
News.ru 09:45
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
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Общество
В Саратове организовали подвоз воды из-за масштабного отключения
Завтра, 6 августа, жители Ленинского и Кировского районов Саратова останутся без холодной воды, в связи с этим организован подвоз воды.
Четвертая Власть 09:41
Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru вчера в 07:02
Общество
Экологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2»
Немецкая экологическая организация DUH подала иск в Верховный административный суд Грайфсвельда с требованием проверить обоснованность разрешения властей ФРГ на строительство трубопровода «Северный поток-2».
РБК 12:01