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BFM.ru
BFM.ru

Минфин предложил сократить расходы на Крым

В 2021 году предлагается сократить расходы на Крым и Севастополь на 84,5 млрд рублей — до 76,1 млрд рублей, а в 2022 году снизить их с 91,3 млрд рублей до 82,2 млрд рублей.В источнике
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Царьград

Минфин занёс ножницы над Крымом: Силуанову посоветовали начать «резню» со своих миллионов

Царьградвчера в 13:57
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ru6 августа в 05:08
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Deita.ru7 августа в 05:34
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РБК6 августа в 08:16
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новости6 августа в 07:40
URA.Ru

Минфин РФ урежет расходы на ЯНАО

URA.Ru7 августа в 09:07
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМ6 августа в 05:01

Включившего порно на масленице жителя Приморья оштрафовали

Михайловский районный суд Приморского края оштрафовал на 20 тыс. рублей бывшего сотрудника Дома культуры, который во время городского празднования масленицы в Михайловском районе включил порно на экране здания администрации.
Газета.Ru00:15
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