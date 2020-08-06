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РИА Новости
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.В источнике
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Московский Комсомолец

В России захотели давать меньше денег Крыму

Московский Комсомолец05:33
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Экономист назвал оптимальное время для сокращения расходов на Крым

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Власти России захотели меньше тратить на Крым

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Минфин России предложил сократить расходы на Крым

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Минфин уготовил денежный удар по Крыму

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REGNUM

За идею сокращения расходов на здоровье и образование надо спросить строго

REGNUM06:15
ТАСС

Эксперты: большинство госпрограмм в России имеет резервы для сокращения

ТАССвчера в 15:32

Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте

Взрыв в Бейруте мог теоретически произойти из-за пожара в полузакрытых складских помещениях, тушения селитры водой или искр с близлежащего склада пиротехники, рассказал РИА Новости доктор химических наук, профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга.
РИА Новости08:38

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Сергей Пушкин стал новым главврачом больницы Середавина

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян назначил главврачом СОКБ имени Середавина Сергея Пушкина, который больше года возглавлял клиническую больницу № 8. Следует сказать, что предыдущая его трудовая биография связана с больницей Середавина, где Пушкин работал с 1996 года торакальным хирургом, специализирующимся на хирургии органов грудной клетки (как и Армен Бенян).
СОВА08:35

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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Дханоа: российские ЗРК дают Индии преимущество над Пакистаном

Хотя Бирендер Дханоа является ярым сторонником покупки французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Дассо «Рафаль», тем не менее, он не отвергает преимущества российских ЗРК С-400.
Вечерний курьервчера в 08:36
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Кандидата-коммуниста хотят через суд снять с выборов

Представительница регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Яна Шилова подала административное исковое заявление к территориальной избирательной комиссии Левобережного округа города Липецка о признании незаконным и отмене постановления о регистрации кандидатом в депутаты Липецкого городского Совета депутатов Александра Ушакова.
Gorod484 августа в 06:22
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