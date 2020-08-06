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РБК
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Министерство финансов предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах.В источнике
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Московский Комсомолец

В России захотели давать меньше денег Крыму

Московский Комсомолец05:33
ФедералПресс

Минфин России предложил сократить расходы на Крым

ФедералПресс05:17
ТАСС

Эксперты: большинство госпрограмм в России имеет резервы для сокращения

ТАССвчера в 15:32
News.ru

Экономист назвал оптимальное время для сокращения расходов на Крым

News.ru07:03
REGNUM

Минфин предложил сократить финансирование Крыма

REGNUM06:12
Царьград

Минфин уготовил денежный удар по Крыму

Царьград05:03
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ru05:08

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ruвчера в 13:27
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В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

«Программа Госдепартамента Rewards for Justice предполагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая ведёт к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определённой преступной деятельности в киберпространстве», — заявил Помпео.
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
REGNUM18:48
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Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила намеченный на вечер четверга митинг в парке Дружбы народов в Минске, но намерена посетить мероприятие в Киевском сквере неподалеку примерно в то же время.
ТАСС08:22
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Найдено слабое место коронавируса

Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2.
РИА Новости05:16
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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